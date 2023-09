Cặp vợ chồng thuê sát thủ giết em rể (Kỳ cuối): 4 sát thủ trên chiếc Innova

Ngoài các tên Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức đã bị các đơn vị thuộc Công an Hà Nội bắt trong những vụ án khác (buôn bán ma túy, trộm, cướp tài sản...) như chúng tôi đã nêu ở những phần trước loạt bài này, Công an TP.Thủ Dầu Một và Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình điều tra vụ án giết anh Nguyễn Tấn Phú đã bắt thêm tên Nguyễn Thanh Nhàn (Hưng) và ra lệnh truy nã tên Lê Văn Tiến (tức Tiến "lùn" - kẻ trực tiếp cầm súng bắn anh Phú). Đầu năm 2015, Tiến "lùn" cũng bị bắt giữ. Trong vụ án này hiện chỉ còn 2 đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngài là Lê Mỹ Danh và Đào Xuân Thao... Khám phá vụ án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương.