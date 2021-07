Cảnh sát hình sự “thần tốc” truy bắt Tuấn "niểng" - kẻ sát nhân gây án trong đêm

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 10:08 AM (GMT+7)

Chưa đầy 24 giờ gây án, Tuấn “niểng” đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên truy bắt thành công, khi y đang tìm đường lẩn trốn. Chiến công của cảnh sát hình sự đã làm yên lòng người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra nhiều ảnh hưởng cho tỉnh này.

Trương Ngọc Tuấn (Tuấn “niểng”) thời điểm bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên bắt trên đường lẩn trốn

Tuấn “niểng” tên thật là Trương Ngọc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên), là đối tượng cộm cán, từng có 02 tiền án (01 về tội “Giết người” và 01 về tội “Cố ý gây thương tích”).

Nguyên nhân vụ án mạng phát xuất từ mâu thuẫn trong một cuộc nhậu tại nhà nạn nhân vào rạng sáng 7-7, trước giờ bóng lăn trận bán kết Euro giữa Italy và Tây Ban Nha.

Thời điểm đó, anh Huỳnh Thanh H. (tên thường gọi là H. “ủng”; SN 1979; ngụ tại P4, TP.Tuy Hoà) cùng một số người bạn gồm: Đỗ Hoàng Tấn Quân, Đỗ Đức Tiến và Trần Văn Phụng (cùng ngụ tại TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) bày tiệc nhậu thì thấy Tuấn “niểng” chạy xe máy ngang qua nên gọi lại góp vui.

Trong lúc “chén chú chén anh”, giữa Trần Văn Phụng và Tuấn “niểng” xảy ra cãi vã, lớn tiếng. Lúc này, Tuấn “niểng” do được anh H. can ngăn, yêu cầu nói nhỏ, không được to tiếng trong nhà mình, nên đem lòng bực tức, cầm ly bia đập xuống nền nhà.

Do trước kia từng là “vai anh” của Tuấn “niểng”, thấy thái độ ngang tàng của “đàn em”, lại sẵn hơi men trong người nên anh H. vô nhà cầm cây mã tấu rượt đuổi kẻ gây rối.

Ít phút sau, Tuấn “niểng” cầm theo một con dao quay trở lại, đạp ngã cổng sân, xông vào đâm anh H. nhiều nhát vào cổ, vai và lưng, rồi bỏ chạy. Những vết đâm chí mạng khiến nạn nhân đổ gục tại hiện trường, dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo của công an địa phương, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Yên lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra, thu thập chứng cứ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm đứt động mạch cảnh phải, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Ngay trong khuya, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên tung quân lần theo cung đường lẩn trốn của kẻ sát nhân. Đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ (kể cả là vận động đầu thú để hưởng khoan hồng pháp luật) nhưng đối tượng vẫn không “xuất đầu lộ diện”.

Được sự chỉ đạo sát sao của đại tá Phan Thanh Tám (Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên) và thượng tá Võ Duy Tuấn (Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh), chưa đầy 24 giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã bắt được Tuấn “niễng” tại tỉnh Quảng Ngãi, khi y đang tìm đường “cao chạy xa bay”. Đối tượng được đưa về Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác điều tra, xét hỏi.

Một chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, làm yên lòng người dân địa phương, bởi đây là vụ án “Giết người” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội rất manh động, có tính chất côn đồ, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong tình hình đợt dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống an sinh ở tỉnh này.

Không chỉ riêng vụ truy xét thần tốc vụ án “Giết người” nêu trên, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên còn nhiều lần khám phá các vụ trọng án, đặc biệt đối với các vụ án giết người không rõ tung tích hung thủ. Gần đây nhất là việc vận động đầu thú thành công Võ Thành Danh (SN 1983; ngụ P1, TP.Tuy Hoà), kẻ đâm chết một nam thanh niên tại Công viên Diên Hồng (TP.Tuy Hoà) vào rạng sáng 18-4.

