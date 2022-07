Cảnh sát đột kích “bữa tiệc” sinh nhật bằng ma tuý trong quán karaoke

Ba cô gái trẻ đã tham dự bữa tiệc sinh nhật bằng chất cấm với bảy thanh niên khác thì bị bắt quả tang.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang bay lắc tại quán karaoke. (Nguồn: CA tỉnh Phú Thọ)

Ngày 4/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao phát hiện, bắt quả tang 7 nam, 3 nữ thanh niên đang có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 0h05 ngày 3/7, qua kiểm tra hành chính quán Karaoke Bảo Ngọc, Khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, lực lượng công an đã phát hiện 10 đối tượng nam, nữ đang bay lắc.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng có bám dính tinh thể màu trắng, 3 viên nén các đối tượng khai là ma túy ketamine và thuốc lắc, cùng nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, cả 10 đối tượng đều dương tính với ma túy thuốc lắc và Ketamine.

10 đối tượng tham dự bữa tiệc sinh nhật bằng “ke, kẹo” bị đưa về trụ sở công an. (Nguồn: CA tỉnh Phú Thọ)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Trọng (SN 1996) khai nhận đã cùng với Nguyễn Văn Đông (SN 2001); Phan Quang Trường (SN 2000, cùng trú tỉnh Phú Thọ) và Quách Thị Mai (SN 2003, trú tỉnh Hòa Bình) bàn bạc mua ma túy về tổ chức sinh nhật cho 1 đối tượng trong nhóm. Các đối tượng đã chuyển cho Trọng số tiền 7 triệu đồng để mua 6 viên thuốc lắc và 2 chỉ Ketamine.

Tiếp đó, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995) liên lạc với Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988, cùng trú tỉnh Phú Thọ) mua thêm 1,5 chỉ Ketamine mang đến phòng hát. Khi cả nhóm đang sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

