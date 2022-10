Cảnh giác trước cạm bẫy “việc nhẹ lương cao” lừa gái trẻ

Ngày 13/9, sau khi tiếp nhận tin báo của bà N.T.N. (ngụ tỉnh Cà Mau) về việc con gái N.Y.N. (SN 2008) bị lừa bán vào cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính cơ sở massage Trà My trên đường Nguyễn Du (phường Bình Hòa). N. cùng nhiều thiếu nữ khác đang làm nhân viên phục vụ tại cơ sở massage đã được giải cứu. Qua điều tra, tháng 7/2022, N. lên mạng xã hội tìm việc thì một người thanh niên hứa giới thiệu việc làm lương cao. Thanh niên này sau đó chở N. đến cho Lê Đình Quân (SN 1985), chủ quán massage Thiên Đường và lấy 30 triệu tiền môi giới. Quân ép N. viết giấy nợ 40 triệu đồng tiền chi phí tuyển dụng và trừ dần vào lương khi làm việc tại cơ sở. N. bị ép phải kích dục cho khách vào massage. Nạn nhân không đồng ý, Quân liên hệ với Lê Văn Kháng (SN 1967) và Lê Văn Nghiêm (SN 1991, cùng ngụ Đắk Lắk) làm chủ và quản lý của cơ sở massage Trà My để bán khoản nợ của cháu N. với số tiền 30 triệu đồng. Tại cơ sở massage Trà My, N. bị ép phải thực hiện hành vi kích dục cho khách. N. không chịu được sự ép buộc của các đối tượng nên tìm cách liên hệ với gia đình để nhờ giải cứu. Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An sau đó đã bắt giữ Quân, Kháng và Nghiêm điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.