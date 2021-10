“Canh bạc” cuối cho ông trùm cờ bạc cưỡi siêu xe

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Trong vòng chưa đầy hai năm điều hành “công ty” chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và các đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ông trùm mua hẳn con siêu xe Mercedes-AMG G63 trị giá khoảng 12 tỷ đồng, còn vợ thì cưỡi xe Poscher Panamera có giá không dưới 5 tỷ đồng...

“Doanh nhân tuổi trẻ tài cao”

Nếu chỉ quen biết sơ sơ, có lẽ ai cũng phải ngưỡng mộ Nguyễn Minh Thành - một thanh niên tuổi trẻ tài cao, dạng “con nhà người ta” như nhiều vị phụ huynh thường nắc nỏm. Mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, Thành đã kịp “start up” thành công một công ty về công nghệ với doanh thu “khủng”. Thường xuyên mặc áo phông, quần ngố song mỗi lần Thành đi ra ngoài là khối người phải trầm trồ, lác mắt trước những chiếc xế hộp hạng sang mà anh ta cưỡi. Ngoài ra, Thành còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Vợ của Thành, “hotgirl” Vũ Thị Thùy D. (SN 1999, quê ở Hải Dương, thường trú tại Hà Nội) cũng từng khiến bao cô gái ghen tỵ. Tháng 4-2021, cư dân mạng đều “mắt tròn mắt dẹt” trước màn tặng quà cưới thuộc loại “đỉnh” của Thành với người vợ sắp cưới. Thành đã đặt mua một chiếc xe Porsche Panamera mới nhất, ra biển số đẹp rồi chở đến sân nhà để tặng cho vị hôn thê. Hình ảnh cặp đôi hạnh phúc bên chiếc xế hộp mới cóng cùng dàn bóng bay lung linh được chia sẻ rầm rộ trên mạng khiến nhiều cô gái trẻ xuýt xoa vì sự may mắn của nữ chính. Về phần Thành, anh ta sở hữu “bộ sưu tập” đến bốn chiếc xe ô tô đều thuộc hàng siêu xe, siêu sang như Mercedes-AMG G63, Land Rover Hybrid (đều trị giá khoảng 12 tỷ đồng), một chiếc Mercedes dòng SUV trị giá nhiều tỷ đồng...

Nhóm của Thành đã mua hàng vạn chiếc sim điện thoại để phục vụ cho việc nạp tiền.

Song đến những ngày cuối tháng 8-2021, gia đình, người thân và bạn bè của doanh nhân này mới ngã ngửa, khi biết rằng Thành lại là kẻ cầm đầu một đường dây tổ chức đánh bạc thuộc dạng “khủng”.

Đại tá Phạm Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc được khởi đầu từ tháng 7-2021. Thời điểm đó các trinh sát phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng Internet đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game và đổi thưởng. Điều tra xác minh, cơ quan công an thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ thể hiện mỗi ngày có hàng vạn con bạc khát nước truy cập vào app (ứng dụng) để đánh bạc. Số tiền luân chuyển lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Qua xác minh, Công an quận Nam Từ Liêm có thêm nhiều chứng cứ giá trị. Cơ quan công an còn mời thêm một số chuyên gia về công nghệ thông tin tham gia phá án. Rạng sáng 18-8-2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) kiểm tra hành chính hai nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, cùng trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Đây chính là hai đối tượng “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây. Từ việc xác định được hành vi của hai nam thanh niên này, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ ông trùm Nguyễn Minh Thành cùng các đồng phạm và hàng chục con bạc khát nước.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 16 xe ôtô các loại đa phần đều là xe đắt tiền; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt và 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 CPU máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM. Đặc biệt cơ quan công an còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng...

Ông trùm Nguyễn Minh Thành bên chiếc xế hộp tiền tỷ.

“Tiền không nhớ hết”

Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm chia sẻ, hầu hết các đối tượng trong vụ án đều có trình độ về tin học. Số tài sản bất chính thu được chúng đều nhờ người khác đứng tên...

Theo lời khai ban đầu từ Nguyễn Minh Thành, anh ta từng thi đỗ vào khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học. Song chỉ mới học được một kỳ, Thành bỏ ngang để theo nghiệp kinh doanh. Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các “game bài” qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua một mã nguồn game sau đó thuê thêm 5 đối tượng tham gia tổ chức, điều hành và phân công phân nhiệm rất cụ thể để tổ chức đường dây khép kín. Bản thân Thành mỗi ngày chỉ lướt qua điện thoại để chỉ đạo.

Hai đối tượng Vũ Tiến Duy (SN 1989 trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (SN 1993 trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được Thành thuê cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997 trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Phạm Trung Thành (SN 1997 trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính. Còn Nguyễn Trường Sơn (SN 1991 trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) được đối tượng thuê chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đó đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm một game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành. App chơi game này có những trò rất dễ chơi và mới lạ như: Bầu cua, tài-xỉu, poker, angry-bird... nên đã thu hút được rất nhiều con bạc.

Công an quận Nam Từ Liêm kiểm đếm một phần tang vật vụ án.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo). Sau đó các con bạc sẽ vào sới để chơi với nhau. Khi thắng, con bạc sẽ liên hệ với các đại lý để đổi điểm ra tiền mặt. Thành cũng khai nhận chỉ cắt % rất nhỏ khi con bạc nạp tiền vào để chơi game. Song do số lượng con bạc đông nên đối tượng thu được số tiền rất lớn. “Không nhớ nổi đã thu được bao nhiêu tiền”, Thành khai.

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách: qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Theo đó, đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Đối tượng Đỗ Đức Anh (SN 1998 thường trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường (SN 1995 thường trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm (tool) có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng.

Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng; tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày. Sau đó Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.

Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau đó giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989 thường trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Dương Vũ Hoàng (SN 1992 thường trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đi rút tiền mặt tại các cây ATM. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Cư dân mạng từng được một phen “lác mắt” trước màn tặng quà cưới của Thành và vợ.

Cũng theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, thời gian đầu đường dây này chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đến thời điểm ba tháng giãn cách xã hội (từ tháng 6 đến tháng 8-2021) doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Trong hệ thống của Nguyễn Minh Thành, nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, với thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng. Số đối tượng viết phần mềm cho Thành như Duy và Nhật Anh có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng. Còn tiền vào tài khoản của “ông trùm” Nguyễn Minh Thành thì không ai thống kê được, kể cả chính anh ta.

Thậm chí, những đối tượng trong đường dây, được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM có rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì Thành cũng không biết vì số tiền quá lớn trong tài khoản. “Tiền vào như nước Sông Đà”, Thành và các đồng phạm đua nhau đi mua xế hộp đắt tiền, mua bất động sản cao cấp rồi cho người nhà đứng tên.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Nhóm bị can bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.

Đỗ Đức Anh là bị can duy nhất bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi “Đánh bạc” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm này; tiếp tục điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/canh-bac-cuoi-cho-ong-trum-co-bac-cuoi-sieu-xe-i630588/