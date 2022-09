Cầm đinh ba đuổi đánh không cho thanh niên nơi khác vào thành phố, 3 người thương vong

Nhóm của Hiếu đã chuẩn bị đinh ba, dao quắm để đuổi đánh những nhóm thanh niên khác, không cho vào địa bàn TP Vĩnh Yên chơi.

Hiện trường nơi xe máy do Quang điều khiển va vào dải phân cách cứng, ngã ra đường trong lúc bị nhóm Hiếu rượt đuổi.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân TP Vĩnh Yên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên đối với nhóm đối tượng phạm tội Cố ý gây thương tích, có hành vi rượt đuổi nhau dọc các tuyến đường chính trên địa bàn TP Vĩnh Yên đêm 29/8 làm 1 người bị chết, 2 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 21h30 phút ngày 29/8/2022, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tiến Thành (SN 2007); Nguyễn Xuân Hiếu (SN 2004); Nguyễn Lâm Hùng (SN 2005); Nguyễn Đức Dương (SN 2006, cùng trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) cầm theo đinh ba, dao quắm, dao phóng lợn điều khiển xe đi dọc các tuyến đường trên địa bàn TP Vĩnh Yên. Mục đích của nhóm này là xem có nhóm thanh niên nào thì đuổi đánh, không cho vào TP Vĩnh Yên chơi.

Khi đi đến vòng xuyến xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, nhóm của Hiếu nhìn thấy một nhóm thanh niên gồm 13 người đi trên 7 chiếc xe máy theo hướng từ Việt Trì vào TP Vĩnh Yên liền dồn đuổi theo.

Khi đi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn và Quốc lộ 2A (ngã tư chợ Tổng) thuộc địa phận phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, xe máy do Nguyễn Ngọc Quang (SN 2005) điều khiển chở theo Đặng Thanh Giang (SN 2004) và Lê Nhật Hoàng (SN 2007, cùng trú tỉnh Phú Thọ) va vào dải phân cách cứng ngã ra đường. Hậu quả Quang tử vong, Hoàng và Giang bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát camera an ninh của các hộ dân dọc theo các tuyến đường nhóm đối tượng thực hiện hành vi rượt đuổi. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã xác định, triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc, làm rõ hành vi của các đối tượng nói trên.

