Cái chết bất thường của nữ công nhân: Cuộc rượt đuổi gã người yêu cũ máu lạnh

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Dù đã xác định được danh tính nạn nhân, nhưng Ban chuyên án Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau nhiều ngày rà soát vẫn chưa phát hiện được mối quan hệ đáng nghi nào của chị N. Bản thân em gái chị N cũng không biết chắc chị mình quan hệ với những ai.

Vụ án dần hé lộ

Các trinh sát đã mất nhiều ngày đi lại trong khu công nghiệp để dò hỏi, xác minh từng thông tin dù nhỏ nhất liên quan đến các mối quan hệ bạn bè, yêu đương của chị N. Thế nhưng, hầu hết các chi tiết thu thập được đều rất mơ hồ, ít giá trị.

Sau khi chị N được phát hiện đã tử vong dưới hồ Khai Quang, toàn bộ tài sản nạn nhân mang theo đã biến mất, chưa xác định được ở đâu. Đây là dấu hiệu rất rõ chỉ ra một vụ án "giết người, cướp tài sản". Vậy kẻ gây tội ác đặc biệt nghiêm trọng này là ai, có quen biết với nạn nhân N hay không?

Truy vết tài khoản của N, các trinh sát phát hiện vào các ngày 20- 21/8/2013 có ai đó đã liên tục thực hiện rút tiền bằng thẻ ATM. Vào thời điểm đó, theo em gái nạn nhân, chị này vẫn nhận được phản hồi bằng tin nhắn của chị gái nhưng các tin nhắn rất đáng nghi, giống như có ai cầm điện thoại của N để "giả tạo" vậy.

Lúc này, một mũi trinh sát tiến hành thu thập thông tin về chiếc xe máy hiệu Honda Vision mà chị N đã đi vào đêm 19/8. Các anh phát hiện, chiếc xe này được cầm cố tại một cửa hàng ở Hà Nội.

Theo lời chủ cửa hàng thì trước đó một thời gian có người thanh niên lạ mặt mang xe kèm đầy đủ giấy tờ đến. Anh ta nói đây là xe của em gái và muốn cầm cố để lấy 15 triệu đồng. Như vậy, có thể khẳng định người thanh niên lạ mặt này chắc chắn có biết hoặc liên quan trực tiếp đến cái chết đầy bất thường của chị N.

Trong lúc các trinh sát đang tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng hiềm nghi trên địa bàn thì họ nhận được thông tin giá trị. Có hai nữ công nhân làm cùng chị N nói vào trưa 19/8, chị N tâm sự sẽ đi chơi với bạn trai vào buổi tối cùng ngày. Chị N không nói tên nhưng có "lộ" ra chi tiết người bạn này nói giọng miền Trung. Từ đây, các trinh sát đã tìm hiểu và khoanh vùng được 1 người, người này và chị N từng có quan hệ yêu đương nhiều năm trước. Vụ án dần hé lộ nút thắt quan trọng nhất.

Nơi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)

Bị bắt ngay sát biên giới

Các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc chạy đua với thời gian để dựng lại mối quan hệ của chị N và người thanh niên nói giọng miền Trung. Các anh biết, nếu không nhanh chóng tìm ra người này thì vụ án có thể một lần nữa rơi vào bế tắc.

Qua tìm hiểu, vào năm 2010, trong một lần đến khám bệnh tại phòng khám tư nhân ở Vĩnh Phúc, chị N có quen với 1 nhân viên phòng khám có tên Nguyễn Văn Diễn (SN 1988, quê gốc tại Nghệ An).

Sau lần gặp gỡ ấy, chị N và Diễn thường xuyên nhắn tin, gọi điện qua lại. Được một thời gian thì hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Cuộc tình kéo dài khoảng 1 năm rồi hai người chia tay. Dù vậy, Diễn và N vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

Tiến hành xác minh tại phòng khám, các trinh sát biết Diễn đã nghỉ làm không rõ lý do. Tại nơi thuê trọ, em gái người này cho hay anh ta đã nhiều ngày vắng nhà.

Thời điểm này, với các căn cứ, tài liệu đã thu thập được, Ban chuyên án Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định, Diễn chính là nghi phạm số 1, đã sát hại chị N và cướp tài sản của nạn nhân. Việc Diễn đột ngột biến mất sau thời điểm thi thể chị N được phát hiện là đúng với tâm lý của tội phạm. Căn cứ những tài liệu này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc với Diễn.

Việc truy bắt Diễn được giao cho Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm – Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành.

Một tổ trinh sát lên đường rà soát các mối quan hệ của Diễn. Thông qua 1 người bạn học cũ của đối tượng, lực lượng phá án được biết trước đó vài ngày, Diễn có ghé qua Lai Châu sau đó nhờ người bạn này chở đi Lào Cai.

Lời khai này đã trùng khớp với việc thẻ ATM của chị N xuất hiện giao dịch rút tiền tại một điểm ở tỉnh Lào Cai. Nhận định Diễn rất có thể lên Lào Cai để trốn đi nước ngoài, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch vây bắt đối tượng này.

Đến trưa 2/11, sau 1 tháng thi thể chị N được tìm thấy dưới hồ Khai Quang, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện Diễn, nghi phạm sát hại, cướp tài sản của chị N đang lần trốn tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Vào thời điểm đó, Diễn ẩn mình trong một căn lều hoang, ngay sát sông, cách biên giới nước bạn không xa. Khi các chiến sĩ Công an Vĩnh Phúc ập vào, Diễn vẫn còn "ngơ ngác".

Gây án vì không vay được tiền

Diễn được dẫn giải về Công an tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ. Giống như bao tên tội phạm khác, Diễn ban đầu phủ nhận toàn bộ sự liên quan đến cái chết của chị N. Tuy nhiên, gương mặt thư sinh tỏ vẻ "vô can" của gã không thể qua mặt được các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Hàng loạt chứng cứ khoa học được trưng ra, Diễn tái mặt và vào giây phút ấy, gã đã khai nhận tội ác mà mình gây ra với bạn gái cũ.

Sau khi chia tay với chị N, Diễn vẫn giữ liên lạc. Hai người thi thoảng vẫn nói chuyện, tâm sự với nhau. Khoảng tháng 8/2013, Diễn gọi điện cho chị N hẹn gặp đi chơi. Lần hẹn đầu tiên Diễn không đến. Ngày 19/8, Diễn gọi và hẹn chị N lần nữa. Hai người thống nhất gặp nhau vào buổi tối.

Đối tượng Diễn (ảnh tư liệu)

Đúng hẹn, chị N đi xe máy đến đón Diễn. Hai người đi lòng vòng một hồi rồi rẽ ra hồ nước tại khu công nghiệp Khai Quang. Trong không gian yên tĩnh, vắng vẻ của màn đêm, Diễn có hỏi vay chị N một khoản tiền nhưng bị từ chối. Diễn lại "gạ" mượn xe máy của chị N đi "cắm" nhưng cũng không được chấp nhận.

Vì điều ấy, hai người xảy ra cãi vã, Diễn bất ngờ tát chị N một cái rồi đi vòng ra phía sau dùng tay kẹp cổ bạn gái. Được một lúc, thấy người yêu cũ không động đậy, biết chị này đã chết, Diễn mang xác nạn nhân vứt xuống mép hồ, lấy cây phủ lên hòng che giấu.

Xong việc, Diễn lấy xe máy, thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi bỏ đi. Trên đường về, thấy em gái chị N gọi điện vào máy chị gái, Diễn bấm nghe rồi lại tắt đi.

Diễn khai, sau khi sát hại chị N, gã thường xuyên bị ám ảnh nên đã từng ra hồ Khai Quang thắp hương cho nạn nhân.

Đến ngày 6/10, nghe tin Công an đã tìm được thi thể chị N, biết mọi việc sẽ bị bại lộ nên Diễn vội bỏ trốn khỏi Vĩnh Phúc. Diễn lên Lai Châu rồi qua Lào Cai và xin làm bốc vác tại Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho đến khi bị bắt giữ.

Với tội ác của mình, Diễn sau này đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc kết án tử hình.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/cai-chet-bat-thuong-cua-nu-cong-nhan-khu-cong-nghiep-p2-cuoc-ruot-duoi-ga...Nguồn: https://giadinh.net.vn/cai-chet-bat-thuong-cua-nu-cong-nhan-khu-cong-nghiep-p2-cuoc-ruot-duoi-ga-nguoi-yeu-cu-mau-lanh-172211103105518812.htm