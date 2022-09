Buồn chuyện ly dị vợ, cướp tiệm vàng để được...đi tù!

Sơn khai, do buồn chuyện ly dị vợ, Sơn muốn tự tử nhưng sợ chết nên cướp tiệm vàng để được... đi tù!

Ngày 30/9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân đối tượng Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) cướp tiệm vàng Kim Huyền (P. Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) là muốn được đi tù vì buồn chuyện ly dị vợ.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai, do buồn chuyện ly dị vợ lại không có công ăn việc làm ổn định, không có nhà để ở nên chiều ngày 20/9, Sơn đi bộ lang thang từ cầu vượt Linh Xuân, TP Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) sang TP Dĩ An, Bình Dương. Đến 19h30 cùng ngày, Sơn đến Khu công nghiệp Sóng Thần thì mỏi chân nên nằm nghĩ một lúc trên vỉa hè.

Cán bộ Công an lấy lời khai Trần Ngọc Sơn.

Đến khi khỏe lại, Sơn cũng chẳng biết phải về đâu nên cứ tiếp tục lang thang hết tuyến đường này đến con đường nọ. Trên đường đi, nhiều lần Sơn có ý định tự tử nhưng lại sợ…chết, nên thôi.

Khi đi đến gần tiệm vàng Kim Huyền nằm trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để được… đi tù! Sơn nhặt cục bê tông ở chân trụ điện trước tiệm vàng Kim Huyền rồi chạy thẳng vào tiệm đập bể tủ kính trưng bày, lấy nhiều nhẫn vàng bên trong và ném ra ngoài đường thì bị chủ tiệm cùng người dân xung quanh vây bắt.

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tổng số tài sản bị cướp là 18 nhẫn vàng 18k với tổng trọng lượng gần 18 chỉ, trị giá hơn 57 triệu đồng.

