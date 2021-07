Bữa tiệc tệ nạn của 7 cô gái trẻ trong phòng VIP

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra nhanh, có 9 đối tượng dương tính với chất cấm, trong đó có 7 cô gái trẻ.

Phạm Anh Tuấn - quản lý quán karaoke.

Ngày 14/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh, TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tháp (SN 1986), Nguyễn Văn Vụ (SN 1989, cùng trú Mê Linh, Hà Nội) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Anh Tuấn (SN 1996, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25/6, Tổ công tác của Công an huyện Mê Linh kiểm tra hành chính quán Karaoke tại thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại Phòng Vip 2 có 11 nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,01 gam Ketamine, 01 túi nilon, 02 thẻ nhựa, 01 tờ tiền 20.000 đồng cuộn tròn có dính Ketamine. Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan công an xác định 9 đối tượng dương tính với ma tuý, trong đó có 7 cô gái trẻ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ Nguyễn Văn Tháp, Nguyễn Văn Vụ để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Anh Tuấn (quản lý quán karaoke) để điều tra hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/bua-tiec-te-nan-cua-7-co-gai-tre-trong-phong-vip-50202114718582956.htmNguồn: http://danviet.vn/bua-tiec-te-nan-cua-7-co-gai-tre-trong-phong-vip-50202114718582956.htm