Book gái mại dâm online dễ như đặt xe công nghệ

Điều gái tại 63 tỉnh thành

Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, đặc biệt tăng khả năng tiếp cận của “khách làng chơi” một cách tối đa, các đối tượng môi giới mại dâm hiện nay sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, trên Facebook liên tục xuất hiện các clip những cô gái trẻ đẹp, ăn mặc hở hang đăng tải clip nhảy bốc lửa, hay làm những tư thế khêu gợi để thu hút người xem.

Tại mỗi clip này đều có những dòng trạng thái mời chào rất công khai như: “Dịch vụ gọi đào 63 tỉnh thành khu vực bạn sinh sống… Các bé sinh viên, nhân viên văn phòng, tiếp viên hàng không”; “Đặc biệt kín đáo, tàu nhanh + đi tour…”, các trạng thái này cũng không quên gạ gẫm “khách làng chơi” nhắn tin để “check ngay các bé quanh khu vực của bạn”.

“Trợ lý” tên Ngọc Anh gửi cho phóng viên hình ảnh của 5 cô gái để lựa chọn.

Đơn cử, tài khoản có tên “Hội gái xinh” liên tục đăng clip các cô gái trẻ đẹp, ăn mặc hở hang nhảy bốc lửa kèm theo thời quảng cáo: “Chuyên đào cao cấp - Hàng tuyển: Mẫu ảnh - Idol - sinh viên. Đặc biệt kín đáo - nhẹ nhàng - bảo mật. Chỉ cần nhắn tin để đặt lịch”. Hay một trang cá nhân có tên “Diễm Ngọc” cũng đăng clip một cô gái đẹp ăn mặc hở hang trong nhà nghỉ có kèm theo lời quảng cáo: “Sinh viên - PG - Mẫu ảnh. Ai có nhu cầu nhắn tin dịch vụ mong muốn. Bên em sẽ kết nối các anh tới các bé nhé!”.

Để mục sở thị dịch vụ này, phóng viên có nhắn tin cho tài khoản có tên “Hội gái xinh”. Trong vai một người có nhu cầu “tình một đêm”, nhân viên tại đây kết nối với chúng tôi rất nhanh: “Chào anh, bên em có cung cấp bạn tình toàn quốc, anh sử dụng dịch vụ bên em nhé. Anh có muốn check hàng trực tiếp hay điện trực tiếp cho các bé không ạ?”.

Sau khi đồng ý check hàng trước sau đó mới liên hệ với “các bé”, chúng tôi được người này hướng dẫn cài đặt ứng dụng Telegram để nhằm bảo mật cho cả hai. Sau khi cài đặt ứng dụng này, nhân viên có gửi 1 đường link Telegram là một người được họ gọi là “trợ lý” có tên là “Ngọc Anh”. Người này có nhiệm vụ tiếp chuyện, giải đáp tất cả những thắc mắc của “khách hàng”.

Sau khi kết nối, “trợ lý” này có yêu cầu chúng tôi cho biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. “Anh cho em biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể để em check những bé gái gần địa chỉ của mình và có thể đến phục vụ anh nhanh nhất nhé”, người này cho hay.

Sau rất nhiều công đoạn kết nối chúng tôi được một cô gái tên Hiền gửi bảng giá và chốt giờ “đi khách”.

Sau khi phóng viên khai tên tuổi, địa chỉ, “trợ lý” tiếp tục gửi cho chúng tôi ảnh của 5 cô gái gần khu vực mình sinh sống nhất. Nếu khách ưng mắt người nào chỉ cần bấm nút chọn sau đó nhân viên sẽ gửi thông số cụ thể. Chọn đại một tấm ảnh, nhân viên này đã chuyển luôn thông tin: “Bé tên Hiền, sinh năm 2001, giọng nói ngọt ngào, tính cách nhẹ nhàng ôn hòa. Phục vụ khách hàng đến nơi đến chốn như người yêu. Chiều cao 1m62, 48kg, số đo 3 vòng…”. Bên cạnh đó nhân viên này còn không quên PR những “kỹ năng” chiều khách để tăng sự hấp dẫn”.

Để đặt được 1 cô gái “bán hoa” chúng tôi phải trải qua khá nhiều công đoạn, kết nối với nhiều người, làm khá nhiều thủ tục. Cuối cùng chúng tôi mới được nói chuyện trực tiếp với cô gái tên Hiền trên ứng dụng Telegram. Cô gái này cam kết, người bên ngoài đúng như hình ảnh đã gửi trước đó, nếu không đúng hoàn toàn có thể hủy. Đặc biệt người này gửi luôn bảng giá dịch vụ khá chuyên nghiệp. Sau đó yêu cầu khách book lịch cụ thể để sắp xếp thời gian.

Tương tự đối với những tài khoản Facebook khác chúng tôi đều được dẫn dụ cài đặt ứng dụng Telegram, đúng từng đó bước để tiếp cận và đặt lịch với “gái làng chơi”. Không những vậy, trên chính ứng dụng Telegram, chỉ cần gõ một số từ khóa tìm kiếm đơn giản, hàng chục hội nhóm kín liên quan đến mại dâm lập tức xuất hiện. Các hội nhóm kín này thu hút đông đảo số lượng thành viên tham gia, từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn thành viên. Mỗi nhóm đều có những quy định và yêu cầu do người thành lập hội nhóm đó đặt ra. Nếu không tuân thủ hoặc tìm cách “lách luật”, bạn sẽ bị các quản trị viên “đuổi” ra khỏi nhóm.

Đơn cử, trong một hội nhóm kín với hơn 1000.000 thành viên chuyên kết nối “Sugar Daddy” và “Sugar Baby”, quản trị viên sẽ có vai trò trung gian trao đổi giữa hai bên. Người mua dâm sẽ không thể trực tiếp nhắn tin hay trò chuyện với các cô gái. Quản trị viên đóng vai trò là các tú ông, tú bà online, họ sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản như ngoại hình, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, hình ảnh được che hoặc làm mờ một phần, cùng với đó là chi phí mỗi lần “hẹn gặp” của các cô gái.

Các “Sugar Daddy” thoải mái lựa chọn như những mặt hàng được bày bán ngoài chợ theo đúng gu mình thích. Để hoàn tất quá trình hẹn gặp, “khách làng chơi” phải liên hệ trực tiếp với các tú ông, tú bà để trao đổi thông tin về chi phí, thời gian và địa điểm.

Không những vậy, có những nhóm kín, người tham gia phải trả chi phí vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng để vào nhóm. Đó chỉ là những gói cơ bản, nếu người tham gia muốn cao cấp hơn thì phải trả đến cả chục triệu đồng. Trong mỗi gói, các thành viên được cung cấp những quyền lợi và dịch vụ khác nhau. Trong đó, với gói dịch vụ cao cấp nhất, nhóm này còn tuyên bố có thể kết nối với một số hot girl, hot TikToker, diễn viên hoặc người nổi tiếng. Ngoài việc môi giới mại dâm ngày càng phức tạp, tinh vi và khó kiểm soát, Telegram còn là nền tảng phát tán và lan truyền hàng loạt video, hình ảnh nhạy cảm. Không ít các nhóm chat được tạo ra chỉ với mục đích chia sẻ các video 18+, những clip rò rỉ trôi nổi trên mạng xã hội.

Telegram là một dịch vụ nhắn tin tức thời miễn phí, đa nền tảng, mã hóa. Ứng dụng này cũng cung cấp các cuộc trò chuyện được mã hóa đầu cuối, thường được gọi là trò chuyện bí mật và gọi điện video, VoIP, chia sẻ tệp và một số tính năng khác.

Cần báo cáo tài khoản vi phạm cho cơ quan an ninh

Trước tình trạng này, cơ quan công an cho rằng, thực trạng mời chào, quảng cáo, môi giới mại dâm là do sự đơn giản khi đăng tải thông tin và sự kiểm soát các trang mạng xã hội lỏng kẻo. Những hình ảnh nóng bỏng, khiêu dâm kèm theo giá mỗi lần đi khách và số điện thoại liên hệ. Không khó để tiếp cận những website, fanpage có nội dung quảng cáo về hoạt động mại dâm như thế và đương nhiên cũng không khó để 2 bên gặp nhau, nếu ai đó có nhu cầu đi tìm “của lạ”.

Đặc biệt hơn, với nhiều thủ đoạn mời chào tinh vi như sử dụng trái phép hình ảnh của người khác, thêu dệt, tạo nên câu chuyện phải hành nghề do hoàn cảnh bắt buộc, những đối tượng môi giới và bán dâm có thể làm cho nhiều vị khách lầm tưởng việc đi khách chỉ là chuyện riêng tư giữa 2 người. Tuy nhiên đằng sau những hình ảnh khiêu dâm kia là cả một hệ thống đồng phạm hoạt động khiến người mua dâm phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Vào ngày 21/1/2023, thông tin từ Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm môi giới mại dâm qua mạng, có tính chất liên tỉnh và tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi) Bùi Anh Quân (21 tuổi) và Phạm Sỹ An (21 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram tổ chức hoạt động môi giới mua bán dâm với khoảng 4 nghìn thành viên tham gia. Các đối tượng đăng tải bài viết giới thiệu thông tin của các “baby” (gái bán dâm) là nhân viên công sở, sinh viên, người làm thêm… hoạt động tại các quận, huyện ở Hà Nội, nhằm tìm kiếm người mua dâm là các “daddy”.

Để mua bán dâm, các “daddy” sẽ liên hệ với các đối tượng điều hành nhóm, môi giới để thỏa thuận giá rồi mới được kết nối với “baby”. Nếu thành công thì các “baby” phải trả phí môi giới 30% số tiền khách đưa. Trung bình, giá mỗi lần mua bán dâm khoảng 3-10 triệu đồng.

Hai đối tượng điều hành môi giới bán dâm Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được 2 đối tượng điều hành môi giới bán dâm là Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và 7 cô gái mại dâm liên quan. Ngày 12/1, đồng loạt khám xét nơi ở của Kiên và kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, tổ công tác phát hiện quả tang 3 đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm. Tại Nghệ An, tổ công tác triệu tập 2 đối tượng môi giới Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An và khám xét nhà của Quân.

Thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng. Theo tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, khoảng tháng 7/2021, Quân và Kiên lập nhóm môi giới mua bán dâm trên mạng Telegram. Sau đó, các đối tượng này cũng thường xuyên lên hội nhóm Tinder, Telegram… để tìm kiếm các cô gái bán dâm tham gia vào nhóm mình.

Quân và Kiên tìm các cô gái bán dâm với mức giá 3-5 triệu đồng/ lượt và đăng lên nhóm Telegram để hưởng 30% số tiền môi giới bán dâm. Ngoài ra, An có nhiệm vụ tìm kiếm các cô gái bán dâm cho Kiên và nhận được 15% số tiền Kiên thu của gái bán dâm. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của nhóm đối tượng này khá tinh vi, sau khi môi giới, giao dịch các đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn để tránh bị phát hiện. Còn tiền sẽ được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Tương tự, trong tháng 4/2023 vừa qua, thông qua mạng xã hội Telegram, 2 đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) đã môi giới mại dâm cho 3 người nước ngoài.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Ka Long, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện nhiều thông tin về việc các đối tượng người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch và mua dâm phụ nữ Việt Nam thông qua một số đối tượng môi giới nên đã triển khai các biện pháp đấu tranh với hành vi trên.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nắm được, các đối tượng bán dâm đều là tự do thông qua nhiều nhóm chát trên mạng xã hội Telegam. Vào hồi 21 giờ ngày 25/4/2023, Công an phường Ka Long tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Anh Thơ thuộc khu 4, phường Ka Long phát hiện 3 người Trung Quốc có hành vi mua dâm với 3 người phụ nữ Việt Nam.

Cơ quan Công an đã lập biên bản kiểm tra. Quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vy Văn Kim, (sinh năm 1979, trú tại phường Hải Hòa) và Hoàng Mức Cừ (sinh năm 1987, trú tại xã Hải Tiến), thành phố Móng Cái về hành vi “Môi giới mại dâm” và bàn giao các đối tượng đến Công an thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng Luật sư Interlia cho biết: “Dưới góc độ pháp lý, việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo, môi giới mại dâm trên không gian mạng bị coi là phạm pháp. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện. Mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. Không chỉ bị phạt tiền, hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo luật sư Hòe, với người dùng mạng xã hội, khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội có hành vi quảng cáo hoạt động mại dâm, người dùng cần thực hiện việc báo cáo tài khoản vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội hay lực lượng an ninh mạng để xử lý các tài khoản vi phạm.

Ngoài ra, cơ quan công an và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, tụ điểm giải trí để triệt phá các đường dây, ổ nhóm môi giới mại dâm, trong đó có các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm pháp này.

