Bóc mẽ lời khai gian dối của 2 mẹ con nhẫn tâm dùng súng bắn chết chồng, cha

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Lời khai mới nhất tại cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng của 2 mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con là Phạm Phi Trường (19 tuổi) là bà Nga nhiều lần rút tiền trong sổ tiết kiệm cho con trai tiêu xài, đến khi số tiền hết sợ ông Dũng (chồng) phát hiện nên bàn nhau mua súng sát hại.

Vụ án mạng kinh hoàng ở Lâm Đồng có nhiều tình tiết bất ngờ từ lời khai mới nhất của các bị can.

Theo đó, sáng nay (23-4), đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh 2 mẹ con bị can khai nhận hoàn toàn trái ngược với lời khai ban đầu trước đó. Hiện, Công an Lâm Đồng đang xác minh để làm rõ từ lời khai mới nhất này.

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Theo đó, lời khai mới nhất của 2 bị can là vợ chồng ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) có 1 sổ tiết kiệm 150 triệu đồng gửi ngân hàng. Thời gian qua, bà Nga nhiều lần rút tiền cho con trai tiêu xài. Đến khi số tiền trong sổ tiết kiệm không còn nữa, sợ ông Dũng phát hiện nên 2 mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường bàn nhau sát hại chồng, cha là ông Phạm Văn Dũng.

Theo lời khai của 2 bị can, vợ chồng ông Dũng bà Nga sống cùng con trai út là Phạm Phi Trường. Ngoài Trường, vợ chồng ông Dũng có con trai lớn hiện đang thụ lý án giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Dù 2 con hư hỏng, nhưng bà Nga vẫn che giấu chồng nuông chiều, đáp ứng các nhu cầu của con khiến giữa ông Dũng và bà Nga mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái. Mâu thuẫn lớn dần, đến lúc vợ và con đã lạnh lùng bàn mưu, lên kế hoạch sát hại chồng, cha mình. Vụ việc xảy ra, 2 mẹ con bà Nga còn bàn bạc, thống nhất các lời khai đối phó với cơ quan chức năng. Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay vụ án gây xôn xao dư luận này đang dần được "bóc mẽ".

Cây súng 2 mẹ con dùng bắn chết chồng, cha của mình.

Như đã phản ánh vụ án hai mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường (cùng trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng), bị bắt vì hành vi dùng súng tự chế bắn chết ông Phạm Văn Dũng là chồng, cha của 2 bị can.

Tại cơ quan điều tra, lời khai ban đầu của 2 mẹ con bà Nga cho rằng đã lên kế hoạch mua súng, bắn chết chồng và cha để giải tỏa uất hận vì thường xuyên bị hành hạ.

