Bỏ thuốc ngủ, cướp tài sản bạn mới quen

Do thiếu nợ, Nguyễn Ngọc Huân đã lừa người thanh niên mới quen uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huân.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Huân (SN 1976, ngụ ấp Bình Ân, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Huân quen biết với một thanh niên ở tỉnh Sóc Trăng. Đến ngày 26/1/2022, Huân hẹn gặp người thanh niên tại Bến xe Long An. Sau khi gặp nhau, lợi dụng lúc người thanh niên không chú ý, Huân bỏ 2 viên thuốc an thần (loại thuốc ngủ) vào trong ly nước cam.

Khi người thanh niên ngủ say thì Huân nhanh chóng chiếm đoạt tài sản của nam thanh niên gồm: 1 điện thoại di động, 1 giỏ xách bên trong có 25 triệu đồng, 1 xe mô tô hiệu Airblade BKS 83B2-37681 cùng một số giấy tờ tùy thân, sau đó tẩu thoát.

Đến ngày 2/3/2022, Công an thành phố bắt giữ đối tượng trên địa bàn phường 5, TP.Tân An.

Qua làm việc, Huân khai nhận, do thiếu nợ nên lừa người thanh niên uống thuốc ngủ rồi cướp tài sản. Ngoài ra, Huân thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự trên tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cơ quan công an thu giữ của Huân 18 viên nén (nghi vấn là thuốc an thần), 1 điện thoại di động, 1 giấy CMND, 1 xe mô tô hiệu Sirius BKS 63B2-06944; thu hồi xe mô tô hiệu Airblade là tang vật của vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

