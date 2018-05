Cha chém con rể và con gái rồi uống thuốc sâu tự tử

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong gia đình, người cha đã dùng rựa chém con rể và con gái khiến cả 2 bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Sau đó, ông Hưởng uống thuốc tự tử.

Ngày 12.5, Công an huyện Bến Cầu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ vụ án khiến 3 người thương vong ở khu vực.

Công an khám nghiệm vụ án mạng trước đó. Ảnh: C.T

Theo Công an huyện Bến Cầu, trưa 9.5, ông Trần Văn Hưởng (SN 1953, ngụ tỉnh Tây Ninh) xảy ra mâu thuẫn với người con rể là anh Lâm Văn Mười (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) dẫn tới cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, ông Hưởng dùng rựa chém vào người anh Mười khiến anh trọng thương gục tại chỗ. Chưa dừng lại, ông Hưởng còn dùng rựa chém nhiều nhát vào người con gái là chị Trần Thị Kim Chi (SN 1989, ngụ tỉnh Tây Ninh) khiến bị thương nặng.

Gây án xong, ông Hưởng uống thuốc trừ sâu tự tử. Người dân phát hiện sự việc đã đưa anh Mười, chị Chi đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc do chuyện mâu thuẫn trong gia đình ông Hưởng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.