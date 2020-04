Bộ mặt thật của Việt kiều trẻ khi đang ở cùng cô nhân tình hơn tuổi

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Sau những lần đi bar, nam Việt kiều Pháp đã quen những thành phần bất hảo và tiếp tục phạm tội sau khi mãn hạn tù.

Ngày 24-4, VKSND TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Didonna Quoc Anh Philippe (SN 1992, quốc tịch Pháp) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, tối 15-6-2018, tại tầng hầm chung cư Everich Infinity (quận 5, TP.HCM), Công an TP.HCM bắt quả tang Didonna Quoc Anh Philippe và Nguyễn Thị Trúc Giang (SN 1990, người yêu Quoc Anh) đang có hành vi cất giữ ma túy.

Khi phát hiện công an ập đến, Giang thả túi vải màu đỏ đang cầm trên tay xuống đất. Tuy nhiên, qua kiểm tra công an phát hiện bên trong là 761 gram ma túy. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của cặp đôi này, công an thu giữ thêm 380 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Giang tại chung cư Ngọc Khánh (quận 5), công an thu giữ một gói ma túy trọng lượng 4,7 gram nhưng Giang nói không phải của mình.

Didonna Quoc Anh Philippe tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Didonna Quoc Anh Philippe và Giang khai nhận, 761 gram ma túy là của Nguyễn Kế Truyền (SN 1990, quê Cà Mau). Từ lời khai này, công an khám xét nơi ở của Truyền tại căn hộ cao cấp Landmark 6 phát hiện nhiều gói ma túy, súng và đạn, cân điện tử, máy dập thuốc lắc... Tuy nhiên, trong lúc lực lượng công an làm việc thì Truyền dùng dao tự sát, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Didonna Quoc Anh Philippe khai nhận, quen biết với Truyền từ năm 2011 trong một lần đi bar. Đến năm 2015, Didonna Quoc Anh Philippe bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giữa năm 2017, sau khi mãn hạn tù, Didonna Quoc Anh Philippe tiếp tục quan hệ với các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có Truyền rồi tiếp tục phạm tội.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ vai trò, tính chất, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Trúc Giang. Nếu có đủ cơ sở xử lý sẽ khởi tố, điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

