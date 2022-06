Bộ Công an: Nhiều ổ cờ bạc do các nhóm lưu manh, giang hồ quản lý

Triệt phá đường dây cờ bạc 87.000 tỉ đồng Vẫn theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, lực lượng công an triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; xử lý kịp thời hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, phạm vi liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia… Điển hình, lực lượng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hệ thống Evol (evol.club), với số tiền khoảng 30.000 tỉ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang Nagaclubs.com, với số tiền khoảng 87.000 tỉ đồng; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang bong88.com, với số tiền khoảng 13.500 tỉ đồng… Tính riêng năm 2021, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 694 vụ việc, triệt phá 181 chuyên án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng; trong đó, khởi tố vụ án 570 vụ, khởi tố 2.674 bị can, xử lý hành chính 154 vụ, xử phạt hành chính 1.426 đối tượng, thu giữ nhiều tiền, đồ vật, tài liệu liên quan…