Bố bị tạt a-xít, con 9 tuổi gào khóc trong xe

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 11:43 AM (GMT+7)

Khi anh Hậu bất ngờ bị tạt cả ca a-xít vào mặt, cháu C - con gái anh đang ngồi trong xe ô tô vô cùng hoảng loạn, sợ hãi.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị H (SN 1983, trú tại Văn Quán, Hà Đông), chiều 20/8, chồng chị là anh Bùi Đức Hậu (SN 1979, trú cùng địa chỉ) chở con gái là cháu Bùi Thuý M.C (SN 2009) đi viếng đám ma, đến khoảng 21h cùng ngày, về tới khu vực Xa La (Phúc La, Hà Đông) thì gặp một người bạn đi ngược chiều. Anh Hậu có xuống xe để nói chuyện với người này.

Bất ngờ, một nam thanh niên đi bộ đến gần rồi hất cả 1 ca chất lỏng (a xít) vào anh Hậu và bỏ chạy. Khi thấy cơ thể bỏng rát như cháy, anh Hậu liền nhảy xuống ao nước gần đó ngâm mình. Sau đó anh Hậu được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Nạn nhân Hậu đang điều trị tại BV

Thời điểm trên, chứng kiến bố bị kẻ lạ mặt tại a xít, cháu C đã rất hoảng sợ, gào khóc trong xe ô tô. Bản thân cháu cũng bị một vài giọt axit bắn vào gây bỏng nhẹ ở tay.

Hiện tại, theo người nhà nạn nhân, anh Hậu bị bỏng khá nặng từ nửa mặt trở xuống đến phần bụng, một phần tay trái cũng bị thương.

Trao đổi với báo chí, thiếu tá Đặng Đình Thắng - Trưởng Công an phường Phúc La (Hà Đông) cho biết đã nhận được trình báo của gia đình anh Hậu về sự việc trên. Hiện công an phường đang phối hợp với Công an quận Hà Đông tiến hành điều tra, làm rõ.