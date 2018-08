Bố bàng hoàng kể phút chứng kiến vợ chồng con trai bị kẻ lạ mặt giết trong đêm

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Nghe tiếng cháu trai tri hô “có người đâm chết bố mẹ cháu rồi", ông Lạc chạy tới thì thấy đối tượng tấn công vợ chồng con trai.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Chiều 17/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an tỉnh đang truy bắt đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết tại nhà anh Đặng Văn Trường (SN 1977), ở đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên.

Hai nạn nhân trong vụ án là anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, vợ anh Trường) đã tử vong.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17/8, vợ chồng ông Đặng Văn Lạc (bố anh Trường) bà Dương Thị Thành (mẹ anh Trường) phát hiện đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà tấn công con trai và con dâu làm 2 người tử vong.

Sau khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Đỗ Đình Hào cùng lãnh đạo địa phương đã tới động viên người thân vợ chồng anh Trường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Hưng Yên truy bắt hung thủ gây án.

Quá đau đớn sau khi chứng kiến con trai và con dâu bị sát hại, bà Thành khóc nấc, liên tục gọi tên con trai và con dâu.

Bà Thành và cháu Sơn khóc nấc sau khi chứng kiến cảnh vợ chồng anh Trường bị sát hại.

Thấy bà kiệt sức vì khóc nhiều, cháu Đặng Hồng Sơn (17 tuổi, con anh Trường) ôm bà nội tựa vào mình và khóc nức nở vì đã mất cả bố và mẹ. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người có mặt ở nhà bà Thành xót xa không cầm nước nước mắt.

Chia sẻ với chúng tôi về đêm định mệnh của hai con, bà Thành kể, khoảng 0h20, khi bà và chồng đang ngủ cùng con gái 14 tuổi của anh Trường ở căn nhà dưới thì nghe tiếng cháu Sơn kêu cứu thất thanh. Ngay lập tức, vợ chồng bà Thành bật dậy chạy lên nhà vợ chồng con trai đang ngủ.

Nhớ lại sự việc, ông Lạc kể, đúng nửa đêm, ông giật mình khi nghe tiếng cháu Sơn kêu cứu.

“Lúc đó cháu tôi hô to: “Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông, bà cứu cháu”.

Nghe xong tôi vội bật dậy, chạy lên phòng vợ chồng con đang ngủ, vừa tới cửa, tôi thấy một người đàn ông đang cầm dao đâm liên tiếp vào con dâu.

Cùng lúc này, Sơn đang gào khóc, cầm dao định chạy đến cứu bố mẹ. Thấy vậy tôi vội ôm cháu lôi lại không cho tiến gần đối tượng.

Nếu lúc đó tôi không kịp kéo cháu lại để cháu cầm dao xông vào cứu bố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Lạc bàng hoàng kể lại.

Ông Lạc kể lại sự việc con trai và con dâu bị sát hại

Sau khi trấn tĩnh, ông Lạc để cháu nội trốn ở góc sân rồi chạy vào. Khi vừa vào đến cửa ngách căn nhà thì kẻ lạ mặt chạy ra ôm chặt rồi đẩy ngã xuống góc sân khiến ông ngã sấp xuống đất. Lúc này đối tượng vội vàng chạy ra sân đu theo cành cây nhảy qua tường rào trốn thoát.

“Hắn ta rất hung hãn. Vụ việc xảy ra rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút. Toàn bộ quá trình gây án, hắn không lên tiếng nên tôi không nhận ra ai, đối tượng cao khoảng 1m70, đội mũ lưỡi trai”, ông Lạc kể.

Chị Hường (40 tuổi, em gái anh Trường) cho biết, sáng nay nhận được thông tin, chị lập tức về nhà anh, trong đầu luôn cầu mong đó không phải là sự thật như điều đó không xảy ra.

Chị Hường chia sẻ, thường ngày, anh Trường ở nhà nuôi lợn, còn chị Hoa làm công nhân may ở một công ty trên địa bàn. Anh Trường và chị Hoa sống hòa thuận, hiền lành, từ trước tới nay không gây mâu thuẫn thù hằn với ai.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Hệ, Chủ tịch UBND phường Hồng Châu cho biết, CSĐT công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ vụ án.

"Hiện chưa thể kết luận là giết người cướp tài sản hay do mâu thuẫn cá nhân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội truy bắt đối tượng bịt mặt, khẩn trương làm rõ vụ trọng án", ông Hệ nói.