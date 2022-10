Bịt mặt, kề dao khống chế nhân viên sàn bất động sản cướp tiền

Thứ Tư, ngày 26/10/2022 15:36 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một đối tượng bịt mặt xông vào kề dao đòi cướp tài sản nhân viên một sàn bất động sản nhưng bất thành.

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 19/10/2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện trên mạng xã hội Facebook có đăng tải đoạn clip do camera gia đình ghi lại hình ảnh một đối tượng sử dụng hung khí thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn quận.

Đối tượng Huỳnh Bá Danh và hung khí

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường tiến hành ngay các biện pháp xác minh, xác định hiện trường vụ việc và truy tìm người bị hại.

Chị Đ.T.M.D (SN 1984; trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là người bị đối tượng kề dao vào cổ khống chế cho biết: Khoảng 11h20 ngày 19/10/2022, khi chị cùng với anh L.V.T và một đồng nghiệp khác ngồi bàn chuyện tại phòng khách văn phòng XQ Land (tổ 66, phường Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ bị một đối tượng che kín mặt xông vào dùng dao kề cổ đòi chị đưa tiền.

Khi bị anh L.V.T dùng ghế chống trả, đối tượng bỏ chạy trên một xe máy không gắn biển số về phía đường Nguyễn Phước Lan rồi tẩu thoát.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, ngày 21/10/2022, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định xác lập chuyên án “168H”, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương để tiến hành đấu tranh làm rõ.

Đến chiều 24/10/2022, lãnh đạo Công an quận quyết định phá án, các mũi trinh sát đồng loạt được lệnh bao vây, bắt giữ đối tượng Huỳnh Bá Danh (SN 1992; trú tổ 25, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Huỳnh Bá Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Huỳnh Bá Danh về hành vi “Cướp tài sản” theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, đề nghị xử lý theo đúng quy định.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bit-mat-ke-dao-khong-che-nhan-vien-san-bat-ong-san-cuop-tien-a576902....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bit-mat-ke-dao-khong-che-nhan-vien-san-bat-ong-san-cuop-tien-a576902.html