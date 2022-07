Bình Dương chấn chỉnh "dịch vụ quái đản", xử phạt 2 cơ sở kinh doanh karaoke

Thứ Bảy, ngày 09/07/2022 12:04 PM (GMT+7)

Việc kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm xuất phát từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương sau khi báo chí, trong đó có Báo Người Lao Động, phản ánh các dịch vụ quái đản núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke ở tỉnh này.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương vừa kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke đóng trên địa bàn TP Thuận An và TP Dĩ An.

Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn

Qua kiểm tra, cơ quan này lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 2 cơ sở kinh doanh karaoke, gồm: Karaoke 550 (phường Bình Hoà, TP Thuận An) và Karaoke Sài Gòn 2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), với tổng số tiền 35.000.000 đồng. Hai cơ sở bị xử phạt do vi phạm quy định: "Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke khi có thay đổi về số lượng phòng quy định".

Riêng 2 cơ sở kinh doanh gồm: Karaoke IDOL và Vũ trường Đông Kinh – Grammy Club (TP Dĩ An), đoàn kiểm tra phát hiện đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương hướng dẫn và nhắc nhở các đơn vị phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke và kinh doanh vũ trường.

Việc kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2937/UBND-VX ngày 15-6-2022 về việc xử lý thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí về hiện tượng các “quán karaoke thác loạn” tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo trong thời gian tới, Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và xử lý nghiêm vi phạm nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn để đưa các hoạt động kinh doanh từng bước đi vào nề nếp.

Trước khi có chỉ đạo trên, Báo Người Lao Động phản ánh vi phạm của nhiều quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh karaoke ở Bình Dương qua loạt phóng sự điều tra "Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng karaoke".

