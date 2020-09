Bị thách thức, bố cầm dao chém con trai tử vong

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 14:26 PM (GMT+7)

Đi chơi về nhà vào lúc rạng sáng, C. có biểu hiện "ngáo đá" đã đánh chửi, thách thức bố mẹ.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể T.M.C.

Ngày 1/9, thông tin từ UBND xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Theo báo cáo của Công an xã Tân Hương, người tử vong được xác định là T.M.C (trú xã Tân Hương), nạn nhân không nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng.

Ngày 30/8, C. mang điện thoại của mẹ là bà N.T.T (SN 1977) đi cầm cố. Tiếp đó, ngày 31/8, C. tiếp tục “cắm” xe máy của gia đình để lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 1h sáng 1/9, C. có biểu hiện "ngáo đá" đã đánh chửi, thách thức bố mẹ. Quá bức xúc, ông Trần Văn Hùng (SN 1973, bố C.) đã cầm dao chém con trai. Bị bố chém, C. bỏ chạy khỏi nhà và tử vong sau đó.

Sáng 1/9, ông Trần Văn Hùng đến trụ sở Công an xã Tân Hương đầu thú và bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

