Bị phạt 250.000 đồng, lên Facebook dọa bắn trưởng công an xã, lĩnh phạt thêm 5 triệu

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 22:21 PM (GMT+7)

Sau khi lĩnh phạt 250.000 đồng vì vi phạm giao thông, Giang đã lên facebook doạ bắn trưởng công an xã.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đã tống đạt Quyết định của Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính đối tượng Triệu Đức Giang (SN 1984, trú tại thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ) về hành vi sử dụng mạng xã hội facebook để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Cơ quan công an tống đạt quyết định xử phạt hành chính Triệu Đức Giang

Trước đó, ngày 16/11, Công an huyện Ba Chẽ đã phát hiện tài khoản Facebook “Giang Triệu” đăng tải một số bài viết xúc phạm nhân phẩm và đe dọa dùng súng bắn ông Bàn Minh Hải, Trưởng Công an xã Lương Mông. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook “Giang Triệu” là Triệu Đức Giang.

Tại cơ quan công an, Triệu Đức Giang khai nhận ngày 12/11, khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, Giang đã bị Công an xã Lương Mông xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 250.000 đồng. Bức xúc vì bị phạt, Giang đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài viết và bình luận với nội dung xúc phạm nhân phẩm và đe dọa ông Bàn Minh Hải.

Công an huyện Ba Chẽ xác định nội dung bài viết và bình luận của Giang đã vi phạm tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ lời khai của đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Ba Chẽ đã tham mưu, đề xuất Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Triệu Đức Giang về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm cá nhân, với số tiền 5 triệu đồng.

