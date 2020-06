Bị nói lời chia tay, nam thanh niên si tình “xách dao” đi “hỏi chuyện”

Thủ dao truy sát tình già rồi tự sát Theo điều tra bước đầu, công an xác định, Phạm Văn Thừa và nạn nhân có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà N. có ý định chia tay. Thừa không đồng ý và nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Tức giận, nam thanh niên nảy sinh ý định sát hại người tình rồi tự sát theo. Do đó, sáng 16/6, Thừa mua dao, cất giấu trong ba lô rồi điều khiển xe đi tìm người tình. Khi đến quán nhậu B.L.C.L.D, đối tượng phát hiện bà N. nên quyết truy sát người này. Tuy nhiên, sự việc được người dân phát hiện, trình báo công an. Thừa bị khống chế, bắt giữ sau đó.