Bí mật trong bãi giữ xe ở Bình Dương ngày cận Tết

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 17:15 PM (GMT+7)

Hàng chục trinh sát hình sự bất ngờ bao vây bãi giữ xe của một cặp vợ chồng tại TP Dĩ An (Bình Dương), phát hiện điều bí mật bên trong.

Hàng chục trinh sát hình sự bất ngờ bao vây bắt gọn sòng bạc trong bãi xe ô tô

Ngày 10/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP Dĩ An đã triệt xóa sòng bạc trá hình trong bãi giữ xe ô tô trên địa bàn phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương).

Khoảng 0h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào bãi xe Út Trang (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) do đối tượng Phạm Văn Tú (sinh năm 1979, trú khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) làm chủ, bắt quả tang 39 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an tạm giữ 24 xe mô tô các loại, 100 bộ bài tây, 30 bộ lắc bầu cua cùng số tiền tang vật gần 140 triệu đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định sòng bạc này do Phạm Văn Tú cùng vợ đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, sòng bạc hoạt động từ trưa cho đến sáng hôm sau. Quá trình hoạt động, Tú phân công người phục vụ thức ăn, nước uống, thuốc lá… và cho đàn em cảnh giới từ xa.

Được biết, sòng bạc của vợ chồng Tú mở được khoảng 10 ngày, mỗi ngày thu hút khoảng 30 con bạc từ các nơi đến để sát phạt.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

