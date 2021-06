Bí mật "động trời" trong túi đựng trái cây cất trên xe hơi của gã đàn ông 34 tuổi

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 16:00 PM (GMT+7)

Khám xét một ô tô, cơ quan chức năng tìm thấy 20kg ma túy đá được ngụy trang kỹ lưỡng thành nhiều túi đựng trái cây, cất giấu trong cốp xe đi từ miền Tây lên TP.HCM

Ngày 10-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, với khối lượng tang vật lên đến 20kg.

Đối tượng Võ Văn Hưng cùng tang vật

Sáng 8-6, tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt và đường An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), lực lượng biên phòng phát hiện một xe hơi màu trắng có BKS 66A-12219, di chuyển theo hướng từ tỉnh Long An về TP.HCM có biểu hiện nghi vấn. Do đó, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra.

Cận cảnh khối lượng tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Khám xét phương tiện, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc túi ở cốp xe. Trong đó, phía trên đựng xoài, bên dưới cất giấu 20 túi có vỏ giống túi đựng trà được nguỵ trang kỹ lượng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy 20 túi này có tổng khối lượng khoảng 20kg, là ma túy đá.

Phương tiện do tài xế Nguyễn Ngọc Long (SN 1987, thường trú tại TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Trên xe còn có đối tượng Võ Văn Hưng (SN 1982, quê ở Campuchia).

Bước đầu, Võ Văn Hưng khai nhận Hưng vận chuyển số hàng trên từ tỉnh Đồng Tháp vào TP.HCM tiêu thụ.

