Bí mật chiếc hầm trên trần nhà của kẻ trốn nã luôn mang theo súng

Bí mật chiếc hầm trên trần nhà của kẻ trốn nã luôn mang theo súng

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 21:00 PM (GMT+7)

Nổ súng bắn đối thủ, gã lẩn trốn truy nã và bị trinh sát hình sự vây bắt lúc đang ẩn mình trên chiếc võng mắc nối xà gỗ mái nhà đã được la-phông trần nhà che chắn.

Sau một tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng ráo riết, một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Khánh Hòa đã vây bắt Lê Xuân Thủy (SN 1989, trú ở tổ Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”, luôn mang theo vũ khí và ma túy trong suốt hành trình lẩn trốn. Cùng với việc thông báo đình nã, ngày 9/3 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giam Lê Xuân Thủy về tội danh nêu trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Lê Xuân Thủy sau khi bị bắt giữ

Cách đây hơn một tháng, khoảng 8h sáng ngày 25/1, Lưu Thành Hân (SN 1995, trú ở thôn Lập Định, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) và Trương Cộng Nhật (SN 1984, trú ở tổ Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) đến cơ sở dịch vụ massage Kim Cương ở tổ Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh để nói chuyện phải trái đã xảy ra trước đó với Nguyễn Ngọc Trung (SN 1995, trú ở thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) và Lê Xuân Thủy.

Giữa cuộc, hai bên lớn tiếng cãi vã, thách thức lẫn nhau, Hân rút con dao trong túi quần ra đe dọa tính mạng của Trung, nhưng không ngờ Thủy rút ra khẩu súng ngắn rồi siết cò, bắn 6 phát đạn về phía Hân khiến nạn nhân bị thương phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị dài ngày.

Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Xuân Thủy về tội “Giết người”. Do đối tượng này lẩn trốn biệt dạng nên 4 ngày sau đó quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Xuân Thủy đã được gửi đến công an các địa phương trong cả nước.

Khi xác minh hành tung bị can, các trinh sát hình sự phát hiện ngoài việc thường xuyên lận lưng khẩu súng ngắn, Thủy còn là đối tượng nghiện ma túy đá, nên mỗi khi lên cơn nghiện hoặc ảo giác sau khi phê thuốc, Thủy luôn manh động, liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp tiếp tục. Vì thế, Đại tá Trần Hữu Tượng – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa phân công một mũi trinh sát do Trung tá, Đội trưởng Nguyễn Thanh Lâm trực tiếp điều hành ngược xuôi hàng trăm cây số, dò tìm Thủy tại nhiều địa phương ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Khẩu súng Rullo tự chế cùng 6 viên đạn thể thao luôn được Lê Xuân Thủy mang theo trong suốt hành trình trốn nã

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 3/2021, trinh sát nắm được nguồn tin Thủy đã về lại Khánh Hòa và ẩn mình bên trong căn nhà của người tình là Bùi Trúc Phương (SN 1987, trú ở tổ Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh) và cũng là cơ sở massage Kim Cương. Nhiều cuộc kiểm tra hành chính cơ sở này đã được Công an TP Cam Ranh triển khai nhưng không phát hiện dấu tích của Thủy, trong khi nguồn tin của người dân khẳng định đối tượng này vẫn đang ẩn mình ở đó, nên các trinh sát được lệnh cải trang tiếp cận mục tiêu.

Qua đó phát hiện cơ sở massage Kim Cương lắp đặt camera quan sát bên ngoài nên mỗi khi chủ nhân cơ sở này nghi vấn công an tìm đến là khóa cửa phòng ngủ rồi mở một tấm chắn la-phong trần nhà để Thủy chui lên đó lẩn trốn trên chiếc võng mắc nối với xà gỗ mái nhà.

Để tránh thương vong có thể xảy ra nếu Thủy sử dụng súng bắn trả khi bị vây bắt, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa và Đội CSHS Công an TP Cam Ranh được trang bị vũ khí, bình xịt hơi cay, mũ sắt và áo giáp chống đạn cùng với công cụ phá khóa cửa.

Chiếc võng mắc nối với xà gỗ trên mái nhà phía trên la-phông tại cơ sở massage Kim Cương là nơi Lê Xuân Thủy ẩn mình

Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân – Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa, 22h15’ đêm ngày 5/3, tổ công tác bất ngờ ập vào cơ sở massage Kim Cương, phá của phòng của Bùi Trúc Phương, mở tấm la-phong trần nhà kêu gọi Thủy chui xuống nhưng đối tượng này vẫn cố tình ẩn mình nên các trinh sát phải sử dụng bình xịt hơi cay và nổ súng khống chế để vây bắt. Kiểm tra túi quần và ba lô của Thủy, trinh sát thu được 4 túi ni-lon chứa ma túy đá, 1 khẩu súng rullo tự chế và 6 viên đạn thể thao quốc phòng.

Cùng với việc tiếp tục điều tra hành vi “Giết người”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa trưng cầu giám định trong lượng, loại chất ma túy đã thu giữ để xử lý Lê Xuân Thủy về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý Bùi Trúc Phương về hành vi “Che giấu tội phạm”.

