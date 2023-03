Bí mật bên trong tiệm bán gà

Đối tượng Ken

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Công an phường Phú Lợi, Công an TP Thủ Dầu Một phát hiện, tạm giữ 5 đối tượng, thu giữ hơn 36,1g ma túy, cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua nắm tình hình địa bàn và đối tượng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phát hiện đối tượng Phạm Văn Ken (SN 1985) cùng vợ là Nguyễn Thị Xiêm (SN 1988), cùng có HKTT phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Ken và vợ mở tiệm bán gà ngoài cửa nhà để che giấu hoạt động mua bán ma túy bên trong.

Tang vật của vụ án

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Ken và Xiêm tại số 589/27, tổ 83, khu 9, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Cơ quan chức năng thu giữ hơn 36,1g ma túy, cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng. Thậm chí có đối tượng sau khi mua ma túy đã sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà của Ken và Xiêm.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

