Bi kịch từ những mâu thuẫn gia đình

Trưa 4/12, người dân ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông Phan Văn Sự (sinh năm 1954) nên đến kiểm tra, phát hiện ông Sự và vợ là bà Trần Thị Gọn (sinh năm 1955) cùng con gái là Phan Liêng Khương (sinh năm 1985, đang mang thai tháng thứ 8) tử vong bất thường.

Đối tượng Khoa tại cơ quan Công an

Theo đó, ông Sự tử vong trong phòng ngủ, chị Khương tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà Gọn được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 mét. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Minh Lũy, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, các nạn nhân bị sát hại từ vài ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Tiến hành ghi nhận từ những nhân chứng, được biết gia đình ông Sự thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài.

Quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an thấy nổi lên Bùi Vũ Khoa (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), đang sống như vợ chồng với chị Khương (kém chị Khương 15 tuổi), hiện không có mặt tại địa phương. Từ các nguồn tin do người dân cung cấp, các Tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng. Đáng chú ý, một Tổ công tác trong quá trình truy vết, phát hiện Khoa đang điều khiển xe môtô BKS 69L1-4152 (của gia đình nạn nhân) chạy tốc độ cao trên QL1 hướng về tỉnh Bạc Liêu. Lập tức, 2 trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khi đến đoạn đường thích hợp ở ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau, 2 trinh sát hình sự bất ngờ tung cước quật ngã, bắt gọn đối tượng.

Đối tượng Khoa bị các trinh sát hình sự khống chế khi đang chạy xe máy trên đường

Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng. Bên cạnh đó, trong thời gian sinh sống, do tuổi tác cách nhau xa (Khoa kém vợ 15 tuổi) nên giữa Khoa và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lúc 7h ngày 26/11, lợi dụng lúc vợ là chị Phan Liêng Khương đang ở trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết cổ vợ cho đến chết. Thấy vợ đã tắt thở, Khoa lấy mền đắp cho nạn nhân rồi đóng cửa, ra võng nằm suy nghĩ cách giết cha vợ là ông Phan Văn Sự và mẹ vợ là bà Trần Thị Gọn. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng người con trai của ông Sự về chơi, cả nhà tổ chức nấu ăn cho đến 14h, vợ chồng người con trai của gia đình rời đi. Đến 16h cùng ngày khi thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà, Khoa dùng tay siết cổ bà đến chết.

Sau khi gây án, Khoa kéo xác mẹ vợ xuống mé ao tôm gần nhà. Khoảng 1 tiếng sau, thấy cha vợ đang ở trong phòng, Khoa ra sau nhà lấy cây búa đập vào đầu khiến nạn nhân gục xuống nền gạch bất tỉnh, rồi ném hung khí xuống ao cạnh nhà. Sau đó, Khoa lục lọi lấy đi 55 triệu đồng bỏ vào cốp xe của cha vợ đang đậu trong nhà. Lúc này, Khoa nhìn thấy ông Sự tỉnh dậy nên tiếp tục lấy thanh gỗ dài khoảng 50cm đánh nhiều cái vào đầu. Lo sợ cha vợ tiếp tục tỉnh lại, Khoa lấy con dao đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Xác định cha vợ đã tử vong, Khoa ra phía sau nhà dời xác của mẹ vợ cách vị trí ban đầu khoảng 20 mét, dùng đá chèn lên thi thể. Sau khi gây án, Khoa vào nhà lấy điện thoại của cha vợ, khóa cửa, lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, khoa lấy tiền và xe máy của cha vợ rồi rời khỏi hiện trường

Cách thời điểm phát hiện sự việc 5 ngày, con gái thứ 3 của ông Sự gọi điện thoại cho cha nhưng Khoa bắt máy và cho biết ông Sự đi du lịch ở Cần Thơ, đưa điện thoại cho anh ta đi sửa. Khoa cũng nói với hàng xóm là gia đình ông Sự đi vắng nên nhà đóng cửa. Lúc 13h ngày 4/12, ông Hải (sống gần nhà các nạn nhân) nhận được điện thoại từ người con gái thứ 3 của ông Sự nhờ đến nhà kiểm tra vì gần tuần nay không liên lạc được với cha mẹ. Khi đến nơi, ông Hải thấy con gái út của ông Sự cùng một số người đứng trước cửa gọi nhưng không ai trả lời. Mọi người phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ trong nhà bốc ra. Sau 15 phút không nghe tiếng ông Sự trả lời, mọi người phá chốt cửa vào kiểm tra, bàng hoàng thấy thi thể ông Sự nằm trong phòng, máu chảy đến tận cửa đã khô đen. Người con gái 38 tuổi đang mang thai tháng thứ 8 tử vong ở phòng ngủ kế bên. Sau khi chia nhau đi tìm kiếm, mọi người phát hiện xác bà Gọn đã phân hủy phía sau vườn, cách nhà 50m. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra, bắt Bùi Vũ Khoa vào chiều 4/12 tại xã Định Bình, TP Cà Mau như đã nói.

Trước đó cũng tại Cà Mau, chiều 15/9/2022, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Lên (sinh năm 1989, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) can tội “Giết người”. Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, Lên và chị Trần Thị Mộng Tuyền (sinh năm 1989) kết hôn vào tháng 10/2021 và sống chung với gia đình chị Tuyền tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (chị Tuyền có con riêng là cháu Phan Mạnh Tiến, sinh năm 2016).

Chiều 4/4/2022, Lên đi làm về và đã uống rượu. Chị Tuyền cho rằng Lên không chịu làm việc, ham ăn nhậu, lười biếng nên đòi ly hôn. Đến tối cùng ngày, chị Tuyền tắt đèn trong nhà vào mùng ngủ cùng cháu Tiến mà không cho Lên ngủ chung như thường ngày. Thấy vậy, Lên đi qua phòng trống khác trong nhà ngủ. Được một lúc, chị Tuyền đến chỗ Lên tiếp tục cự cãi và đòi ly hôn. Lên đồng ý ly hôn nhưng nói sẽ rêu rao với hàng xóm là vợ và gia đình vợ đối xử tệ bạc với mình. Chị Tuyền tức giận bỏ ra ngoài, khoảng 5 phút sau quay trở trên 2 tay cầm 2 cây dao (loại dao gọt trái cây) đâm vào bụng, ngực của Lên. Lên giật lấy dao đâm lại chị Tuyền. Chị Tuyền bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bà Nguyễn Ngọc Xứng (mẹ chị Tuyền) dùng xà beng đánh vào đầu Lên 1 cái. Lên quay người giật xà beng đánh chết bà Xứng, chị Tuyền và cháu Tiến. Sau khi gây án, Lên lấy lưỡi dao y tế tự cắt vào cổ mình.

Khu vực xảy ra vụ thảm án

Đến sáng 5/4/2022, ông Trần Văn H (cha ruột chị Tuyền) đi giữ đầm tôm về phát hiện vợ, con và cháu đã bị sát hại, cửa phòng ngủ của con gái bị khóa chặt liền báo với sự việc đến Công an địa phương. Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phá cửa phòng ngủ thì phát hiện Lên nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Lên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đến ngày 13/4/2022 thì ra viện. Quá trình điều tra thể hiện, Lên đã cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Xét thấy hành vi ngông cuồng của Lên là cực kỳ nguy hiểm, khó có thể cải tạo giáo dục mà cần phải loại khỏi đời sống xã hội. Xem xét thận trọng các tình tiết phạm tội và cân nhắc trong thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Lên mức án tử hình…

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Mâu thuẫn trong nội bộ gia đình chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hôn nhân… Những mâu thuẫn này thường bộc phát, gây ra những vụ việc đau lòng. Ngoài ra, bản thân các đối tượng gây án có bản tính nóng nảy nên khi xảy ra sự việc, đối tượng thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến hành động cố ý gây thương tích, thậm chí giết người. Công tác phòng ngừa gặp nhiều khó khăn, bởi vì từ thời điểm phát sinh mâu thuẫn đến khi gây án chỉ vài giờ, thậm chí vài phút”. Công an tỉnh Cà Mau đã, đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này. Trong đó, lực lượng Công an chú trọng phối hợp các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm; kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; xây dựng các hình thức tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, tư vấn xử lý các tình huống, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình hòa giải ở cơ sở, vai trò người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm.

Đặc điểm chung của những vụ trọng án là các đối tượng gây án đều có nhận thức xã hội, hiểu biết pháp luật hạn chế. Bàn về biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này, luật sư Phan Đình Hưng (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) đề cao vai trò giáo dục của gia đình. Bên cạnh đó, vai trò quản lý nhà nước tại địa bàn cũng rất quan trọng. Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, quần chúng phải nắm bắt tốt tình hình địa bàn, sớm hòa giải, giải tỏa các vấn đề vướng mắc, không để tích tụ, bức xúc có thể dẫn tới các hậu quả khôn lường. “Để hạn chế tình trạng này, cần tăng cường đẩy mạnh các nội dung, hình thức giáo dục gia đình cho các bạn trẻ và cho các cặp vợ chồng để họ thấu hiểu hơn về giá trị của hôn nhân, biết tôn trọng bạn đời và biết cách hóa giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong đời sống vợ chồng một cách hiệu quả. Dưới góc độ pháp luật, cần xử lý nghiêm khắc những hành vi tội phạm là người thân vì đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc”, luật sư Phan Đình Hưng cho biết thêm.

Thực tế thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ trọng án mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Đặc điểm chung của những đối tượng gây ra các vụ trọng án là các đối tượng gây án đều có nhận thức xã hội, hiểu biết pháp luật rất hạn chế. Những xung đột tích tụ, dồn nén lâu ngày khi bị kích động, mất hết lý trí mà sử dụng bản năng dẫn đến hành vi tiêu cực, côn đồ. Khi học thức càng thấp, hoặc môi trường sống càng phức tạp, những tâm lý lệch lạc càng lớn thì nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành động tiêu cực, gây án mạng càng lớn…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]