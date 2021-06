Bi kịch từ mối tình bất chính của tài xế taxi

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 08:10 AM (GMT+7)

Thực tế, đã có rất nhiều bi kịch xảy ra do quan hệ tình cảm bất chính, gây ra những mâu thuẫn tình ái dẫn đến án mạng...

Hành vi của bị can Tuấn Anh đã gây cháy phòng trọ, làm người tình tử vong và bản thân bị bỏng 42% (Ảnh lớn, cắt từ clip lưu lại từ camera nhà hàng xóm) Chị N. bị bỏng 92% sau đó đã tử vong (Ảnh nhỏ)

Đều đang có gia đình nhưng khi quen biết qua Facebook, tài xế taxi 46 tuổi và người phụ nữ 43 tuổi vẫn bất chấp tất cả để đến với nhau. Để rồi trong một lần mâu thuẫn, án mạng đã xảy ra.

Án mạng giữa đêm khuya

Sự việc bắt nguồn từ mối quan hệ bất chính giữa hung thủ là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa) với nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (SN 1978, trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chị N. và Tuấn Anh quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook vào năm 2019 và phát sinh tình cảm, dù khi đó cả hai đều đã có gia đình riêng, con cái.

Để tiện bề cho mối quan hệ lén lút, từ tháng 3/2020, Tuấn Anh thuê phòng trong dãy nhà trọ ở Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai để làm nơi hẹn hò, ăn uống, sinh hoạt với chị N.

Tối 20/11/2020, đôi tình nhân cùng ăn tối ở phòng trọ. Chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để chung sống hẳn với N. nhưng Tuấn Anh không đồng ý nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Hờn giận nhân tình, chị N. vùng dậy định lao đầu vào tường dọa tự tử nhưng Tuấn Anh dùng tay kéo lại. Sau đó, chị N. đi rửa bát, rồi lại quay ra tiếp tục cãi nhau với Tuấn Anh.

Bực tức, lại đang sẵn men rượu trong người, Tuấn Anh nói với chị N.: “Đi mua xăng về đốt hết, thích chết thì cả hai cùng chết”.

Tưởng chỉ nói vậy, song ngay sau đó Tuấn Anh rời phòng trọ và đi mua xăng thật. Khi cầm can xăng quay trở lại, thấy chị N. cầm con dao gọt hoa quả trên tay và nói sẽ tự tử, Tuấn Anh bảo: “Thích chết thì chết cả hai”.

Vừa nói, Tuấn Anh vừa vặn nắp bình đựng xăng làm xăng văng xuống bàn, bắn vào quần của Tuấn Anh và chảy xuống sàn nhà, thấm vào tấm thảm lót sàn. Chị N. đang ngồi thấy vậy thì nằm ra tấm thảm lót sàn đang bị thấm xăng, Tuấn Anh cũng vào nằm cạnh. Lúc này chị N. lại ngồi dậy.

Thấy vậy, Tuấn Anh bỏ ra ngoài cửa phòng trọ, bật lửa châm thuốc lá hút thì lửa bén vào chiếc quần và phần lưng dính xăng của Tuấn Anh. Hoảng loạn, nam tài xế taxi chạy ra hướng cổng khu nhà trọ nhưng cổng khóa nên Tuấn Anh chạy quay lại, đứng trước cửa phòng trọ cởi quần, áo dập lửa và làm ngọn lửa bén vào xăng trong phòng.

Thấy phòng bén xăng, Tuấn Anh đạp cửa lao vào, thấy chị N. đang đứng dựa vào tường, quần áo đang bốc cháy. Tuấn Anh ôm chị N. đưa ra ngoài và sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Sau đó hai người được người dân khu trọ đưa đi cấp cứu. Chị N. bị bỏng 92%, Tuấn Anh bỏng 42% diện tích cơ thể. Đến ngày 22/11/2020, chị N. không qua khỏi.

Chị N. tử vong, để lại con gái đang độ tuổi ăn tuổi lớn, còn Tuấn Anh cũng tan vỡ hạnh phúc, con cái bơ vơ. Người thân cả hai gia đình cũng rơi vào nỗi đau cùng cả sự bẽ bàng.

Vô ý hay cố ý giết người?

Trước một số ý kiến tranh cãi việc Tuấn Anh vô ý hay cố ý làm chết người, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết, lời khai vô ý hút thuốc gây ra vụ cháy của Tuấn Anh phù hợp với lời khai của người chứng kiến và hình ảnh camera nhà bên cạnh ghi lưu lại toàn bộ sự việc.

Anh Nguyễn Văn H. (SN 1986, trú thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) - nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, trước khi được đưa đi cấp cứu, chị N. vẫn tỉnh, không nói có việc ai đổ xăng hay muốn giết mình.

Chị N. chỉ nhờ anh H. giữ giúp túi đồ của mình. Bản giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận, nguyên nhân tử vong của chị N. là do sốc bỏng, bản thân Tuấn Anh cũng bị bỏng 42%.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Giao thông, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm: “Sự thật chỉ có một, dù chị N. đã tử vong. Lời khai của bị can là vô ý hay cố ý thì chỉ cần đánh giá việc bị can mua 5 lít xăng về giải quyết mâu thuẫn đã cho thấy bản chất hành vi phạm tội. Nếu mục đích chỉ là đe dọa, không ai lại nửa đêm lấy xe ô tô đi mua xăng về nhà để dọa cả. Rồi bị can khai không may trượt tay khi đang mở nắp bình xăng rơi xuống sàn nhà, rồi chị N. nằm vào tấm thảm lót thấm xăng... Do đó, hành vi phạm tội của bị can cần được xem xét và đánh giá là hành vi có chủ ý (cố ý) theo tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự”.

“Đối với vụ việc này, cả hai đều có vợ, có chồng, có con cái lại quan hệ bất chính, thuê nhà ở với nhau. Thực tế, đã có rất nhiều bi kịch xảy ra do quan hệ tình cảm bất chính, gây ra những mâu thuẫn tình ái dẫn đến án mạng, tạo nên nỗi đau cho cả hai bên gia đình, đặc biệt với con trẻ”, luật sư Thơm nói.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Tuấn Anh về tội vô ý làm chết người. Với tội danh này, bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Trước đó, sau khi án mạng xảy ra, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Trong diễn biến khác, đại diện người bị hại yêu cầu bị can Nguyễn Tuấn Anh bồi thường dân sự số tiền 380 triệu đồng, gồm 12 triệu tiền viện phí; tiền tang lễ 88 triệu đồng, chu cấp cho con gái nạn nhân tiền ăn học từ sau khi xảy ra vụ án đến khi cháu đủ 18 tuổi, chi phí 6 triệu đồng/tháng...

Anh Nguyễn Anh T. (SN 1968), chồng của chị Nguyễn Thị N. cho biết, hiện bị can Nguyễn Tuấn Anh chưa bồi thường cho gia đình bị hại.

