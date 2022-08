Bi kịch mẹ quỳ xin con gái bỏ qua cho em trai

Đau xót khi chứng kiến cảnh con trai đánh chị rồi ra tòa làm bị cáo, người mẹ 70 tuổi nhiều lần cầu xin con gái bỏ qua cho em trai nhưng vô ích…

TAND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Sơn (39 tuổi) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại là chị PTH, chị của Sơn. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do thiếu thành viên HĐXX, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.

Chuyện không vui trong ngày giỗ cha

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quảng Xương, sáng 16-7-2021, chị H cùng chồng và con gái đến nhà em trai là bị cáo Sơn ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương để thắp hương nhân ngày giỗ cha.

Bị cáo Phạm Văn Sơn ân hận vì đã lỡ tay đánh chị của mình ngay tại đám giỗ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy nhiên, do mâu thuẫn từ trước nên chị của chị H không cho chị H vào dẫn đến đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó, được mọi người can ngăn nên chị của chị H đã để cho chị H vào nhà thắp hương.

Thắp hương xong, chị H cùng chồng con ra về. Lúc này, chồng và con gái chị H đi trước còn chị H đi sau. Nhưng vừa ra đến cổng thì chị H dừng lại, không về nữa mà lớn tiếng về việc phân chia tài sản thừa kế.

Thấy chị H to tiếng trong khi nhà đang đông khách, Sơn có nói chị H đi về nhưng chị H không về mà tiếp tục lớn tiếng. Sơn chạy vào nhà lấy đồ hốt rác bằng tôn có cán tre đánh trúng mũ bảo hiểm của chị H làm đồ hốt rác văng ra. Sau đó, Sơn tiếp tục cầm đoạn cán tre đánh vào phần ngoài cẳng tay trái của chị H.

Mọi người tại đám giỗ can ngăn thì Sơn vứt cán tre, đi vào nhà rồi cùng chị H đến Công an xã Quảng Hải trình báo toàn bộ sự việc.

Chị H sau đó đến bệnh viện điều trị thương tích. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa, chị H bị chấn thương vùng phía trên cổ tay bàn tay trái gây tổn thương gãy kín 1/3 dưới xương trụ trái cố định bằng nẹp vít, vận động cẳng tay hạn chế do còn đau nhức với tổng tỉ lệ thương tật 13%.

Chị H có đơn đề nghị Công an huyện Quảng Xương điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về tội cố ý gây thương tích.

Chị em từ mặt vì chuyện chia thừa kế

Có mặt tại phiên tòa mà cả bị cáo lẫn bị hại đều là những đứa con do mình đứt ruột đẻ ra, bà VTĐ (70 tuổi) lặng lẽ ngồi phía dưới phòng xử với tấm lưng còng hẳn xuống, nước mắt chốc chốc lại trào ra hai khóe mắt nhăn nheo.

Sau khi HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa, bị cáo xuống đỡ mẹ ra về (bị cáo được tại ngoại), bị hại cũng rời phiên xử, hai chị em cùng bước qua một cánh cửa nhưng không nói với nhau một lời nào.

Bà Đ cho biết sinh được sáu người con, đến nay đều đã yên bề gia thất, trong đó chị H là con thứ ba, Sơn là con thứ năm. Năm 2016, chồng bà qua đời, bà chuyển sang ở với vợ chồng Sơn. Chồng bà khi mất có thừa kế lại đất đai và cũng từ chuyện này mà gia đình nảy sinh mâu thuẫn.

Theo lời kể của bà Đ, việc chia thừa kế anh em trong nhà đều đồng ý, chỉ có chị H là phản đối. Chị H sau đó đã từ mặt anh chị em trong gia đình, thậm chí không nhìn mặt mẹ.

Cũng vì thế nên từ khi cha mất, chị H không một lần về thắp hương, kể cả những ngày giỗ chạp, lễ, tết. Bỗng dưng đến năm 2021, khi gia đình đang tổ chức đám giỗ thì chị H đưa chồng con về thắp hương rồi xảy ra sự việc.

“Em trai lỡ đánh chị một cái rồi chị tố cáo để đưa em vào tù. Cả hai đứa nó do tôi sinh ra mà nay đứa là bị cáo, đứa là bị hại, đau xót đến tận cùng. Đến cuối đời rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày xảy ra chuyện như vậy…” - bà Đ vừa kể vừa nghẹn ngào nước mắt.

Cũng theo bà Đ, vì không muốn thấy cảnh chị em mâu thuẫn, gia đình chia lìa nên bà đã nhiều lần đến tận nhà chị H, quỳ gối cầu xin con gái bỏ qua cho em trai của mình mà rút lại đơn, đừng kiện cáo nữa nhưng không có tác dụng.

“Đến nay đã hơn một năm, là người mẹ, tôi đau xé lòng nhưng vẫn không có cách nào khiến cho chị em nó có thể bỏ qua cho nhau để hàn gắn tình cảm mà chung sống hòa thuận” - bà Đ không giấu được nỗi buồn và cả sự bất lực.

Rời phiên tòa trong nước mắt, bà Đ cùng con trai khuất dần khi vụ án chưa có một cái kết có hậu cho cả hai chị em Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. VKSND huyện Quảng Xương kết luận hành vi của Sơn gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới sức khỏe của người khác và gây mất trật tự trị an, do đó phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật hình sự.

