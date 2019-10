Bi kịch hậu ly hôn của những người đàn bà bị chồng cũ sát hại vì ghen

Những ngày vừa qua, vụ án người đàn ông ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đánh vợ cũ khiến nạn nhân bị tổn hại 12% sức khỏe khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Nhưng đây chỉ là một trong những vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước trong những tháng đầu năm 2019. Bi kịch của những vụ án này không chỉ dừng lại ở số phận cay đắng của những người đàn bà hậu ly hôn mà còn dai dẳng đến nhiều năm khi không ít trường hợp người chồng cũ đối mặt với vòng lao lý, người vợ cũng tử vong, để lại những đứa trẻ có bố thì không có mẹ và ngược lại.

Giết người vì sợ mất… vợ cũ

Gần 3 tháng đã trôi qua, nhưng vụ án mạng xảy ra vẫn khiến cuộc sống của chị Lê Thị Hằng (SN 1978, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) và các con bị xáo trộn.

Ngày ngày, chị tìm quên trong công việc, tránh những ánh mắt dò xét, những câu nói xầm xì, thiếu thiện cảm sau lưng của không ít những người chưa hiểu chuyện. Chị chỉ mong vụ án nhanh chóng kết thúc, được làm rõ để sự thật được làm sáng tỏ, lòng chị cảm thấy được thanh thản với người đàn ông đã xấu số, thiệt phận.

Năm 1998, chị Hằng và Trần Đình Khanh (SN 1973, trú tại thị trấn Trạm Tấu) nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau đó, cậu con trai Trần Đình Lượng chào đời; 6 năm sau đó (năm 2003), họ đón cậu con trai thứ là Trần Đình Thứ. Dù đã là người chồng, người cha nhưng Khanh vẫn chẳng chịu chí thú làm ăn... Bao nhiêu năm, kinh tế gia đình đều do một tay chị Hằng tần tảo gây dựng nhưng sự việc đâu chỉ dừng lại ở đó.

Chẳng những không vun vén cho gia đình, Khanh còn ăn chơi vô độ, thường xuyên mang tiền của gia đình đi tiêu xài cá nhân. Khi hết tiền, anh ta trở về nhà lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ.

Không muốn con cái phải sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo đó, chị Hằng và Khanh đã đưa nhau ra tòa... Sau khi bản án ly hôn có hiệu lực, Khanh đã từng đưa một người đàn bà khác về nhà của anh ta sinh sống và có ý định kết hôn. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, khoảng 1 năm sau anh ta lại muốn quay về với chị Hằng nhưng người vợ cũ kiên quyết từ chối.

Mâu thuẫn xảy ra khi chị Hằng thuê một ki ốt bán hàng tại chợ gia súc thuộc tổ dân phố số 1, thị trấn Trạm Tấu. Thương cảnh ngộ của người phụ nữ đơn thân, người đàn ông chưa vợ là anh Hoàng Phương Nam (SN 1975, trú tại thị trấn Trạm Tấu) thường xuyên qua cửa hàng phụ giúp.

Sự xuất hiện của anh Nam lại bắt đầu một chuỗi những bất hòa giữa chị Hằng và người chồng cũ. Khi thấy anh Nam thường xuyên sang cửa hàng của chị thì Khanh lại tỏ ý ghen tuông.

Có lần, người chồng cũ đã chủ động nói với anh Nam rằng anh ta muốn quay lại với chị Hằng và đề nghị anh Nam không đến quán của chị Hằng nữa. Sau đó, đối tượng còn gọi điện thoại chửi bới, đe dọa rồi bóp cổ người vợ cũ vì không muốn chị Hằng có quan hệ với anh Nam.

Ngày 21-7, như thường lệ chị mở cửa hàng từ rất sớm còn anh Nam cũng qua lại, giúp đỡ một số công việc ở trong quán. Trong lúc này, Khanh bất ngờ điều khiển xe mô tô BKS 21B1-784.68 đến quán của người vợ cũ và bất ngờ dùng dao nhọn mang theo người, cướp đi mạng sống của anh Nam. Sau khi gây án, Khanh lẩn trốn tại khu nuôi gia súc ở thị trấn. Đến 22h cùng ngày, Khanh đã bị Công an huyện Trạm Tấu bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Khanh khai rằng khi thấy chị Hằng có người đàn ông khác thì anh ta rất sợ… mất vợ. Khanh đã từng gặp riêng nạn nhân Nam, nói rõ muốn quay lại với người vợ cũ nhưng Nam lại bảo rằng đó là việc riêng của Khanh và không muốn dừng lại... Sau 3 tháng điều tra, cuối tháng 10-2019, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu, truy tố theo quy định của pháp luật.

Một vụ án đau lòng khác cũng bắt đầu từ chuyện ghen tuông mù quáng. Đó là trường hợp của Phạm Lê Đức Duy (SN 1990, trú tại thị trấn. Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Đến thời điểm này, Duy đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố về hai tội danh giết người và cố ý gây thương tích, âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho không ít người.

Năm 2012, Duy và chị P.T.T.N cưới nhau. Sau một thời gian sinh sống, họ đã có với nhau hai con, một trai, một gái... Những bất đồng trong cuộc sống thường nhật khiến tình cảm giữa hai bên dần rạn nứt và đỉnh điểm của mâu thuẫn là cả hai dắt ríu nhau ra tòa.

Sau khi ly hôn, chị N thường xuyên đăng tải hình ảnh của hai mẹ con trên facebook. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, Duy cho rằng người vợ cũ chỉ biết yêu bản thân mình, suốt ngày lo làm đẹp mà chẳng chí thú gì đến con chung nên đã nhiều lần đe dọa và đánh N. Chị N sau đó đã đã làm đơn trình báo sự việc với Công an thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Sáng 4-7-2019, Công an thị trấn Chí Thạnh đã tổ chức hoà giải. Tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ.

Khoảng 17h cùng ngày, Duy bất ngờ tìm đến tiệm spa nơi người vợ cũ đang làm việc rồi tiếp tục đánh, mặc cho nhiều người ra sức khuyên can. Trước thái độ điên cuồng của Duy, chị N bỏ chạy nhưng Duy vẫn không buông tha..., tiếp tục dùng hung khí gây nên cái chết thương tâm của người vợ cũ. Sau khi gây án, đối tượng đến Công an thị trấn Chí Thạnh đầu thú.

Một số trường hợp ngoài níu kéo tình cảm còn muốn giành quyền nuôi con và vì không muốn vợ cũ đi lấy người khác nên đã ra tay với chính người vợ cũ... Vụ án xảy ra ngày 15-7, là một ví dụ.

Khoảng 13h30 phút ngày 14-7 một số người dân sinh sống quanh Xí nghiệp dịch vụ vận tải Hỏa Xa Sài Gòn, trên đường Nguyễn Thông, Công an quận 3 (TP HCM) phát hiện thi thể của một nữ giới nằm bất tỉnh bên cạnh một lá thư tuyệt mệnh.

Căn cứ vào bức thư và các dấu vết thu được tại hiện trường, cơ quan Công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là chồng cũ của nạn nhân là Đàm Minh Thêm (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người. Sau khi gây án, đối tượng đã tìm nhiều cách để kết liễu đời mình nhưng bất thành...

Cả hai cần làm chủ cảm xúc của mình

Từ thực tế điều tra những vụ trọng án có nguyên nhân vì ghen tuông, Thượng tá Phan Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết sau khi ly hôn, diễn biến tâm lý và tình cảm của một số cặp vợ chồng rất đa dạng. Có trường hợp vẫn duy trì được quan hệ bạn bè cùng nhau chăm sóc con cái, xong cũng có người từ tình yêu đã chuyển thành lòng thù hận...

Sau đổ vỡ của hôn nhân, nhiều người đã tìm thấy một nửa còn lại của riêng mình song cũng có những trường hợp muốn quay về sinh sống với người vợ cũ. Theo Thượng tá Phan Anh Sơn thì chưa hẳn những người đàn ông này quay về vì muốn sống với người vợ cũ. Có trường hợp do tâm lý sở hữu, sợ mất đi những gì đã là của mình dù trước đó chính họ đã tự tay phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Song từ các vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy, hành trình đi tìm hạnh phúc của người phụ nữ sau ly hôn thật quá chông chênh, thậm chí mất mạng vì sự ích kỷ của chồng cũ.

Lý do duy nhất để biện minh cho hành động dùng bạo lực của họ đơn giản chỉ vì sự ích kỷ. Bởi ngay khi hình thành ý định đó trong đầu, họ chỉ yêu đúng bản thân mình. Bởi nếu thực sự không còn tình cảm với người vợ cũ, nếu không thể níu kéo, họ có thể thành tâm chúc cho người cũ của mình được hạnh phúc.

Ly hôn là một điều không ai muốn. Nhưng nếu trong trường hợp chẳng thể cố gắng, buộc phải đường ai người nấy đi thì cách hành xử tốt nhất là cả hai nên cư xử với nhau một cách đúng mực, tôn trọng lẫn nhau và cố gắng đừng để ảnh hưởng đến con cái.

Bi kịch của ly hôn để lại những hậu quả dai dẳng như đã nói ở trên. Vì thế, để vết thương có thể lành, cả hai bên cần phải bình tĩnh để nhìn lại những lỗi lầm của mình đã gây ra.

Hãy để những đứa trẻ từng bị tổn thương sau khi bố mẹ chia tay có được một cuộc sống yên bình. Và cuối cùng, hậu ly hôn những người đàn bà dù đúng hay sai vẫn luôn là người tổn thương sâu sắc nhất. Vì thế, cả hai bên hãy vì những đứa con chung để cư xử với nhau có văn hóa.

Về phía người phụ nữ, cần phải biết tự bảo vệ, biết yêu bản thân mình hơn... Trong trường hợp phát hiện người cũ có những dấu hiệu bất thường có thể gây tổn thương cả về thể xác và tinh thần cần phải nhờ đến sự can thiệp của gia đình hai bên và cơ quan pháp luật để bảo vệ cho chính mình, tránh những vụ án mạng đau lòng như trên.