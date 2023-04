Bị khởi tố tội liên quan tới ma túy, diễn viên Lệ Hằng đối diện khung hình phạt nào?

Bùi Thị Lệ Hằng thời nổi tiếng với nhân vật Hoài "Thatcher" trong bộ phim Xin hãy tin em

Mới đây, Công an TP.Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Bị can Hằng từng là diễn viên nổi tiếng. Nữ diễn viên này được nhiều người biết đến khi vào vai diễn Hoài “Thatcher” trong phim “Xin hãy tin em”.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 20h10 ngày 10/3, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 0,696 gam ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Thông tin diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì liên quan tới ma túy khiến nhiều người bất ngờ. Liên quan tới vụ án trên, nhiều độc giả thắc mắc, đối tượng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” sẽ bị xử lý thế nào? Bị can Lệ Hằng sẽ đối diện với khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV về thắc mắc trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định xử lý tội phạm “mua bán trái phép chất ma túy” tại điều 251. Trong đó, khung hình phạt nhẹ nhất nằm ở khoản 1 với mức định khung là 2-7 năm. Các khung hình phạt sẽ tăng tùy theo các tình tiết phạm tội, trong đó hình phạt cao nhất là tử hình.

“Với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, chưa tính tới khối lượng ma túy hay ma túy là loại gì, đối tượng phạm tội sẽ đối mặt với khung hình phạt tù từ 2-7 năm.

Trong trường hợp phạm tội có thêm các tình tiết như “có tổ chức”, “phạm tội 2 lần trở lên” hoặc khối lượng heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 từ 05 gam đến dưới 30 gam”… đối tượng phạm tội bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Hình phạt có thể tăng lên tới khung tử hình tùy vào các trường hợp phạm tội.” - luật sư Kiên nói.

Về trường hợp nữ diễn viên Lệ Hằng, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý đánh giá: Với thông tin ban đầu từ cơ quan công an cung cấp, có đủ căn cứ để xác định, Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015.

“Với tang vật thu giữ và lời khai, nếu bị chứng minh có tội, Lệ Hằng sẽ đối mặt với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù theo quy định tại khoản 1, Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thêm các tình tiết liên quan như bị can mua ma túy từ ai? có dấu hiệu phạm tội có tổ chức hay không?... từ đó mới đưa ra kết luận cuối cùng.” – luật sư Kiên nhận định.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-khoi-to-toi-lien-quan-toi-ma-tuy-dien-vien-le-hang-oi-dien-khung-h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-khoi-to-toi-lien-quan-toi-ma-tuy-dien-vien-le-hang-oi-dien-khung-hinh-phat-nao-a604680.html