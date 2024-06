Bi hài sập bẫy “app tình yêu”

“Bóng ma” dục vọng

Nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc là chính đáng, trong thời buổi công nghệ số, tìm bạn đời hay người yêu ở trên mạng đang là xu thế không chỉ của người trẻ mà của cả một bộ phận người có tuổi, mặc dù hình thức này chứa đầy sự may rủi. Ông T.M.H (62 tuổi, ngụ P. Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có một nhóm bạn già chơi chung với nhau. Trong số này, một ông vừa kiếm được cô vợ khá xinh thông qua “app tình yêu” (tài khoản mạng xã hội). Nhìn thấy bạn mình hạnh phúc, ông H. có chút chạnh lòng. Hơn 10 năm chia tay vợ, ông H. từng quen biết vài phụ nữ nhưng vẫn chưa đi đến đâu, thời gian này ông rơi vào cô đơn. Bạn ông chỉ cách lên mấy cái app tình yêu mà tìm, ở đó cũng khối phụ nữ cần chồng.

Một đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 300 nạn nhân với số tiền trên 200 tỷ qua hình thức app hẹn hò tại Đắk Lắk.

Ông H. bập bẹ được chút kỹ năng công nghệ nên ngày nào cũng “lượn” các trang hẹn hò, tìm mảnh ghép rồi cứ thấy tài khoản nào có ảnh phụ nữ hay hoa hồng là ông bấm tá lả làm quen. Rất nhanh, ông được nhiều sự tương tác trở lại. Trong đó, có tài khoản “hoa hồng gai” với tấm ảnh cô gái rất xinh đẹp, hấp dẫn. Cô này giới thiệu 45 tuổi, đã chia tay chồng hơn 10 năm và đang cô đơn, làm nghề chăm sóc sắc đẹp tại Bình Dương.

Sau khi nhắn tin qua lại, ông H. được người phụ nữ gửi cho đường link để hai người tiếp tục vào đó tâm sự riêng. Ông H. truy cập đường link nhưng bị khóa, để mở khóa thì phải đăng ký tài khoản và có phí. Người kia hướng dẫn ông nạp 500 ngàn vào tài khoản hiển thị trên link để mở khóa. Ông H. nạp xong, màn hình mở ra hình một phụ nữ gợi cảm và quyến rũ, đúng với ảnh trên tường của tài khoản “hoa hồng gai”.

Người này liên tục gửi ảnh khêu gợi cho ông H. và nhắn tin mùi mẫn. Ông H. bị cuốn vào cuộc tình ảo và không thể rời đi. Sau đó, bên kia gợi ý ông gọi video để có thể thấy rõ mặt và nghe được giọng nói của nhau. Ông tiếp tục nhận được một link và lần này phải nộp 1,5 triệu đồng để mở khóa. Ông có chút phân vân thì bên kia giải thích: “Đây là tài khoản riêng giữa hai chúng ta, sẽ được sử dụng vĩnh viễn và tuyệt đối bí mật”. Nghe có lý, ông H. nộp tiền, nhưng vẫn chưa thể gọi video để nhìn mặt “ý trung nhân”. Ông H. nóng ruột, hối thúc thì được hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân vào mục đăng ký tài khoản. Khi nào hệ thống xác thực thành công sẽ hiện tích xanh trên tài khoản.

Ông H. làm theo từng bước cho đến khi tài khoản mở ra, hướng dẫn ông tiếp tục bấm vào các đường link dẫn dụ đến người phụ nữ có tên “hoa hồng gai”. Chúng cho ông xem một vài “clip nóng” rồi đánh sập tài khoản, không còn truy cập được nữa. Cùng thời điểm đó, điện thoại của ông H. thông báo tin nhắn trừ toàn bộ 55 triệu đồng.

Ông H. ngậm đắng nuốt cay, tìm nhóm bạn già để chia sẻ. Không ngờ, trong nhóm này còn có ông L.V.M (70 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) không những bị lừa trong “app tình yêu” mà còn bị tống tiền vì lỡ “chat sex” với chủ tài khoản.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Việt và Đinh Văn Phú trong đường dây lừa đảo nhiều nạn nhân qua hình thức “app tình yêu và app sex”.

Ông M. tuy có tuổi nhưng rất thành thạo sử dụng điện thoại thông minh. Cách đây khoảng 3 tháng, ông đi chơi ở Tây Ninh và làm quen được một phụ nữ khoảng 42 tuổi, tên là Tâm. Người phụ nữ này sau đó hay nhắn tin, gọi điện tâm sự với ông. Khoảng hơn một tháng sau, bà Tâm gửi cho ông M. đường link và nói từ nay có gì sẽ trao đổi qua tài khoản riêng, chỉ có hai người biết. Ông M. đồng ý. Khi đăng nhập tài khoản không được, ông nhắn tin hỏi bà Tâm thì được khuyên cứ làm theo hướng dẫn trên link. Một số điện thoại lạ gọi cho ông M. hướng dẫn ông nộp lệ phí mở tài khoản là 500 ngàn.

Nộp xong, ông M. được vào đường link nhưng lại là một cô gái trẻ khác mà không phải bà Tâm. Cô này gửi nhiều ảnh của mình cho ông xem để dẫn dụ cài thêm đường link gọi video. Cũng tò mò, ông đồng ý nộp 1,5 triệu đồng tạo tài khoản. Tiếp sau, ông M. phải nộp thêm 800 ngàn đồng phí bảo lưu nội dung trong tài khoản. Khi đã nộp đủ các loại phí, tài khoản của ông được kích hoạt nhưng không có cô gái xinh đẹp nào hiện ra làm quen với ông mà là clip “đen”.

Trên clip ghi hướng dẫn “kết thúc clip sẽ là chương trình trò chuyện của bạn”. Ông M. vẫn mong gặp được “ý trung nhân” nên háo hức đón nhận. Khi xem xong clip, tài khoản thông báo để tiếp tục chương trình tâm sự, quý khách vui lòng nộp thêm phí xác minh. Ông M. phải nộp vào hơn 4,5 triệu đồng tiền phí nhưng vẫn chưa được gặp cô gái kia để trò chuyện. Cho đến khi ông từ chối nộp tiền thì tài khoản hiện lên chữ SOS màu đỏ, kèm dòng chữ “cảnh báo an ninh”. Toàn bộ số tiền 12 triệu trong tài khoản thẻ của ông mất sạch chỉ trong tích tắc.

Không dám kể lại cho con cháu nghe chuyện nhục nhã này, ông M. chỉ biết chia sẻ với nhóm bạn già. “Rõ ràng tôi có gặp người phụ nữ ngoài đời chứ có phải trên mạng đâu nhưng vẫn bị lừa. Có thể người đó nằm trong nhóm lừa đảo hoặc bán thông tin của tôi cho bọn lừa đảo. Khi tài khoản của tôi bị sập, tôi gọi điện cho bà Tâm để hỏi thì bà này còn uy hiếp sẽ tung mấy nội dung chat tình cảm và “clip nóng” tôi đã xem trong đường link ra cho thiên hạ biết”, ông M. buồn bã kể.

Lời tỏ tình “có gai”

Ngoài những quý ông bị sập bẫy “app tình yêu”, còn có quý ông dính bẫy “app sex” và bị ăn quả lừa cay đắng. Trong quá trình đi tìm bạn gái trên các trang hẹn hò, ông T.K (45 tuổi, ngụ Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vô tình được một người lạ vào làm quen, xin số điện thoại và kết bạn qua Zalo. Người này liên tục gửi cho ông K. hình ảnh các cô gái để ông tuyển lựa, khi nào tuyển xong sẽ sắp xếp để gặp gỡ ngoài đời.

Ông T.K chưa kịp lên máy bay đi gặp “ý trung nhân” thì đã biết bị ăn quả lừa cay đắng.

Những cô gái trên ảnh đều rất đẹp, ông K. dễ dàng chọn được một cô ở Đà Nẵng và muốn bay ra để gặp gỡ ngay. Nắm bắt được tâm lý của nạn nhân, đối tượng gửi một đường link yêu cầu ông K. vào đó đăng ký tài khoản để xác minh. Phí đăng ký là 500 ngàn đồng. Ông K. chuyển tiền thì hệ thống báo lỗi liên tục, bảo ông chuyển lại. Ông chuyển tổng cộng 5 lần, cũng là lúc tài khoản ngân hàng hết tiền không thể chuyển được nữa thì tài khoản của ông cũng sập luôn. Vậy là, chưa kịp gặp người đẹp trong ảnh, chưa kịp hứa hẹn gì, ông K. đã phải nếm trái đắng.

Cũng may là trong tài khoản của ông không còn tiền nên đối tượng lừa đảo mới rút lui nhanh, gặp nạn nhân có nhiều tiền thì chúng sẽ tìm cách câu nhử, dẫn dụ cho đến đồng tiền cuối cùng mới chịu buông tha. Hầu hết các nạn nhân bị mắc bẫy lừa đảo theo hình thức này đều không dám thổ lộ ra ngoài vì sợ tai tiếng, nhục nhã với con cháu, gia đình, bạn bè. Họ cắn răng chấp nhận mất tiền.

Vừa qua Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua hình thức “app sex và app tình yêu” với số tiền hơn 50 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Đường dây này hoạt động bên Campuchia, do người Việt Nam điều hành. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Ty hiến binh tỉnh Svayrieng (Campuchia) triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, bắt giữ 20 nghi can. Công an xác định đường dây này do Đinh Văn Phú, Nguyễn Văn Việt cùng nghi can người Trung Quốc tên Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Theo điều tra, Còi (chủ công ty), bỏ tiền thuê mặt bằng, mở văn phòng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo. Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm B (app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty.

Vào tháng 9/2023, Phú bỏ tiền mua 9 người Việt Nam từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/người và mua 7 người khác từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia, đưa về công ty ép buộc làm công việc cho Phú và đồng bọn.

Các đối tượng được Phú mua về cùng thực hiện công việc lừa đảo trên không gian mạng bằng việc sử dụng app sex, giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội để lừa tiền.

Cụ thể, các nghi can sử dụng tài khoản Facebook giả để quảng cáo, chào khách. Khi khách hỏi thông tin về gái mại dâm thì được hướng dẫn tạo tài khoản Telegram. Sau đó, các đối tượng lừa đảo dùng Telegram để gửi hình ảnh phụ nữ bán dâm (giả) cho khách chọn. Khi khách chọn xong thì các đối tượng tiếp tục dùng Telegram, giả làm người bán dâm trò chuyện, cho khách xem hình... để tạo lòng tin.

Cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua các trang mạng bằng hình thức “app tình yêu”.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn khách đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ "lầu xanh" rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được gặp gỡ và mua bán dâm. Khi khách chuyển tiền thì các nghi can nhắn tin lại là tài khoản chưa kích hoạt hoặc yêu cầu phải đóng thêm thuế, đóng phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu, bình chọn sai... mục đích để lừa khách tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa được nhiều bị hại trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước thông qua các tài khoản của nhóm lừa đảo với số tiền hơn 50 tỉ đồng. Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị ai là nạn nhân trong đường dây lừa đảo này hãy nhanh chóng đến Cơ quan công an để hỗ trợ điều tra.

Về thủ đoạn lừa đảo qua “app tình yêu”, Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo người dân cẩn thận khi tham gia mạng xã hội, coi chừng sụp bẫy chiêu lừa hẹn hò trực tuyến. Các đối tượng thường chủ động đi "thả thính" để tìm kiếm nạn nhân. Khi nạn nhân "cắn câu", liên lạc để trò chuyện, chúng sẽ dẫn dắt, tạo lòng tin, gây dựng mối quan hệ tình cảm để tiến tới lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, chúng dẫn dụ nạn nhân tham gia các cuộc video call "nhạy cảm", đồi trụy với các clip phát lại để thu thập hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, nạn nhân bị đe dọa công bố các nội dung đó công khai lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè... để buộc phải chuyển tiền đổi lấy sự im lặng.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng; đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Cùng với đó, không tham gia các hoạt động mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng để tránh sụp bẫy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]