Bị đình chỉ hoạt động, quán karaoke vẫn lén mở cửa đón… con nghiện

Ngày 23/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng để xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc xảy ra tại quán karaoke Diamond (ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa). 7 đối tượng gồm: Trần Thanh Huy (SN 1995, quê Quảng Nam) và Trần Đức Huy (SN 2000, quê Bến Tre), là 2 nhân viên của quán karaoke; Lê Thanh Nghĩa (SN 1989); Huỳnh Quốc Vương (SN 1989, cùng ngụ Long An); Trần Thái Tâm (SN 1993, quê Tiền Giang); Đỗ Tấn Bền (SN 1994, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Giàu (SN 1998, quê Cần Thơ).

Nhiều khách bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong phòng karaoke.

Trước đó, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke Diamond, phát hiện Thanh Huy và Đức Huy tiếp tay cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy cho khách đến hát karaoke và nhân viên nữ tại 3 phòng Vip của quán. Tổ công tác thu giữ một lượng ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy trên bàn, phát hiện 39/44 nhân viên và khách thời điểm bị kiểm tra dương tính với ma túy.

Điều đáng nói là cơ sở karaoke Diamond này do ông Nguyễn Văn Lộc đứng tên giấy phép kinh doanh, 1 năm trước đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn PCCC, bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng thời gian gần đây quán karaoke Diamond vẫn mở cửa hoạt động trái phép và thu hút các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy.

