Bị công an phạt vì đăng clip bạo lực học đường lên Facebook

Ngày 22-12, Công an TP.HCM cho biết vừa xử phạt hành chính với ông VMH (30 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi phát tán video có nội dung bạo lực học đường gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống cá nhân của cá nhân trẻ bị bạo lực và gây dư luận xã hội xấu trên không gian mạng.

Trước đó, Công an quận 12 phát hiện tài khoản facebook "MV" đăng tải video clip có nội dung bạo lực học đường.

Công an xác định chủ tài khoản facebook trên là ông H. Đến ngày 21-12, Công an quận 12 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố tiến hành xác minh, triệu tập ông H.

Công an mời làm việc, xử lý hành chính với ông H vì đã đăng clip bạo lực học đường lên mạng xã hội. Ảnh: HT

Nhà chức trách đánh giá hành vi tán phát video clip có nội dung bạo lực học đường của ông H đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống cá nhân của cá nhân trẻ bị bạo lực và gây dư luận xã hội xấu trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, ông H đã thừa nhận hành vi, nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là vi phạm pháp luật và cam kết không đăng tải thông tin có nội dung tương tự lên mạng xã hội, tự nguyện tháo gỡ các tin, bài viết, video clip vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết, hành vi của ông H đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Quá trình xử lý, Công an quận 12 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với ông H.

Công an TP.HCM đề nghị tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn gốc thông tin; không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

