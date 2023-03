Bị chém tử vong khi mang dao sang nhà hàng xóm

Sáng 25-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ).

Nạn nhân bị sát hại là ông TVQ (52 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng). Nghi phạm Trần Xuân Dũng (56 tuổi, trú xóm 2, xã Nghĩa Đồng) đã bị bắt giữ.

Theo ông Võ Duy Hiển- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 đêm 24-3, ông Q mang con dao sang nhà anh Dũng để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, tại đây mâu thuẫn giữa Dũng và ông Q thêm căng thẳng. Sau khi hai bên xảy ra xô xát nhau, Dũng dùng dao tấn công liên tiếp vào người ông Q.

Hậu quả ông Q gục tại chỗ. Người dân dùng xe ô tô đưa ông Q đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông đã tử vong sau đó.

Ngay trong đêm, Công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi can.

Hiện cơ quan pháp y đã hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức lễ mai táng.

Nguồn: https://plo.vn/bi-chem-tu-vong-khi-mang-dao-sang-nha-hang-xom-post725611.htmlNguồn: https://plo.vn/bi-chem-tu-vong-khi-mang-dao-sang-nha-hang-xom-post725611.html