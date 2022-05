Bé trai bị bắt cóc và hành trình truy tìm "bóng ma": Món nợ tiền bạc

Trong lúc việc truy tìm tung tích cháu D vẫn dậm chân tại chỗ, các điều tra viên có cảm giác chính bố cháu vẫn còn điều gì đó "lấn cấn". Một tổ công tác đã tiếp cận, động viên nhằm khai thác được càng nhiều thông tin càng tốt.

Trong khi Công an tỉnh Lào Cai và huyện Si Ma Cai vẫn đang đẩy mạnh công tác điều tra, truy tìm tung tích cháu Lừu Đại D thì đối tượng tự nhận đang giữ cháu bé lại tiếp tục nhắn tin.

Qua một nick facebook, đối tượng gửi hình ảnh cháu D cho vợ chồng anh Về nhằm tạo ra sự tin tưởng. Qua quan sát những bức ảnh này, các điều tra viên Công an tỉnh Lào Cai nhận định bối cảnh là ở Việt Nam. Như vậy, chắc chắn cháu D vẫn ở "đâu đó" gần đây.

Mặc dù vậy, để chủ động mọi chuyện, Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc, phối hợp với các đơn vị Biên phòng tiến hành giám sát chặt di biến động, tránh để đối tượng đưa cháu D ra nước ngoài.

Thời điểm này, anh Về vẫn nhắn tin qua lại với đối tượng, trong câu chuyện, anh Về nhiều lần khéo léo hỏi han nhằm "lấy" thông tin. Thế nhưng, như có một sự chuẩn bị trước, đối tượng không "hé" bất cứ lời nào và tiếp tục thúc ép, đe dọa anh này nhanh chóng chuẩn bị tiền.

Những thông tin mù mờ về kẻ bắt cóc, lý do thực sự có phải là số tiền 730 triệu hay còn điều gì khác ẩn giấu đằng sau vẫn được các điều tra viên làm rõ. Trong câu chuyện với anh Về, bố cháu D, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai linh cảm có điều gì đó anh này chưa nói hết.

Kiên trì vận động, cuối cùng anh Về cũng tâm sự, từ đây, bóng dáng của kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc cháu D đã dần lộ diện.

Số nợ cũ

Anh Về kể, trước đây một thời gian, sau khi làm ăn thất bát nên có nợ của người phụ nữ tên Thào Thị Cháy (trú tại huyện Tân Uyên, Lai Châu) một khoản tiền. Cháy nhiều lần đòi nhưng do không có, anh Về đã tự ý cắt liên lạc với người này.

Đây là một thông tin vô cùng giá trị, các điều tra viên cho rằng, rất có thể Cháy liên quan đến vụ án bắt cóc cháu D.

Khi xác minh, các trinh sát nắm được, Thào Thị Cháy từng học ở Hà Nội. Thời gian này, Cháy dẫn một người con trai về ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ Cháy không ủng hộ, cấm đoán. Chính vì thế, Cháy cùng người yêu đã bỏ đi xa, chung sống với nhau. Theo thông tin gia đình cung cấp, hiện Cháy đang ở bên nước bạn Lào.

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Lào Cai cũng xác định được, nick facebook của người tự xưng đang bắt giữ cháu D cũng cư trú tại Lào. Điều này trùng khớp với thông tin thu thập được về Thào Thị Cháy.

Quá trình điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai xác định thời điểm trước khi cháu D mất tích, Cháy có liên hệ với 1 đối tượng là Thào A Pháo (SN 2001, trú tại bản Hủa Cườm, huyện Tân Uyên, Lai Châu) đề nghị người này bắt cóc cháu D.

Cháy hứa, nếu thành công và đòi được tiền từ anh Về thì sẽ trả công cho Pháo 100 triệu đồng.

Lúc này, một tổ trinh sát đã lên đường tìm đối tượng Pháo. Theo tìm hiểu, Pháo là thanh niên lêu lổng, không nghề nghiệp. Khi tới nhà đối tượng thì Pháo chẳng ở đây, cũng không ai biết gã đi đâu. Một người dân cho hay, Pháo đang sử dụng một chiếc xe máy có đặc điểm giống hệt chiếc xe mà đối tượng bắt cóc cháu D gửi qua ảnh cho gia đình anh Về.

Sau thời gian xác minh, Công an tỉnh Lào Cai có đủ căn cứ, Thào A Pháo chính là kẻ đã ra tay bắt cóc cháu D theo thỏa thuận với Thào Thị Cháy. Vào thời điểm này, các điều tra viên xác định Pháo đang ở một quán Internet trên địa bàn thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) nên đã ập vào, bắt giữ thành công đối tượng.

Cuộc giải cứu

Khai thác nhanh, Pháo thừa nhận đã bắt cóc cháu D và hiện gửi cháu tại nhà bà ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Một tổ công tác nhanh chóng áp sát địa điểm và giải cứu thành công cháu D an toàn.

Tại cơ quan công an, Pháo khai, sau khi nhận lời từ Cháy, gã được người phụ nữ kia cung cấp thông tin, địa chỉ nhà anh Về. Ngày 10/10/2020, Pháo đi xe máy đến Sìn Chú. Tại đây, phát hiện cháu D con anh Về đang chơi một mình, Pháo dùng bánh kẹo dụ dỗ và đưa cháu bé lên xe rồi rời khỏi địa bàn.

Trên đường đi, Pháo nhiều lần dừng lại chụp ảnh cháu D gửi cho Cháy để người này đe dọa anh Về. Mặc dù trẻ tuổi nhưng Pháo rất ranh ma khi tất cả các bức ảnh đều rất "chung chung", không để lộ dấu vết, địa điểm hay biển kiểm soát xe máy.

Như vậy, chỉ say 4 ngày điều tra, vượt qua những khó khăn rất lớn, Ban chuyên án Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ được hung thủ, giải cứu an toàn cháu D trao trả cho gia đình.

Về phần Pháo, sau này khi bị đưa ra xét xử, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt đối tượng 15 năm tù về tội " Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

