Bắt tạm giam người đàn ông xâm hại 4 bé trai tại TP HCM

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 19:35 PM (GMT+7)

Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với người đàn ông có hành vi dâm ô 4 cháu bé tại TP HCM.

Chiều 14-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (53 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 8-1, Công an phường Bến Nghé nhận tin báo của người dân về việc Dũng có dấu hiệu dâm ô một bé trai tại hồ bơi nằm trên Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1. Kiểm tra trên người Dũng, công an tìm thấy chiếc điện thoại di động có lưu 2 clip thể hiện hành vi dâm ô.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai thường ra công viên trên đường Vĩnh Khánh, quận 4, để làm quen các cháu bé và hứa hẹn dạy kèm bơi để dâm ô. Dũng thừa nhận thực hiện hành vi dâm ô cháu N.D.V. (10 tuổi, ngụ quận 4) 6 lần.

Trong ngày 3-1, Dũng còn dùng điện thoại quay lại hành động dâm ô của mình đối với cháu V. Đáng nói, ngoài cháu V., Dũng còn dâm ô với 3 số bé trai khác.

