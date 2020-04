Bắt tạm giam cựu Tổng Giám đốc PVOil

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 20:53 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Theo đó, ngày 8/4, Bộ Công an cho biết, căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Ngân hàng OceanBank.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự đối với 2 bị can là Nguyễn Xuân Sơn (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (SN 1968, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOil).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

