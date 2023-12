Bắt quả tang 7 đối tượng mua bán, sử dụng "hàng đá" trong chuồng bò

Sáng 16/12, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp Công an huyện Mỹ Xuyên triệt phá một tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên.

Các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy cùng tang vật bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang.

Theo đó, lúc 15h45 ngày 15/12, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an huyện Mỹ Xuyên ập vào chuồng bò gần nhà Sơn Lưu Huỳnh (SN 1990), bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Làm việc nhanh, các đối tượng khai nhận địa điểm này do Huỳnh đứng ra tổ chức sử dụng và bán ma túy cho con nghiện.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 18 bịch ma túy đá, 9 điện thoại di động, trên 10 triệu đồng, 2 mã tấu, dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật liên quan.

Đối tượng Thọ cùng tang vật bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.

Lúc 19h cùng ngày, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Mai Hữu Thọ (SN 2003, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang vận chuyển trái phép ma tuý trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 3 viên thuốc lắc, 1 bịch ketamine, 1 xe máy, 1 điện thoại di động để điều tra, làm rõ...

