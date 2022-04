Bắt "ông trùm" cầm đồ cho gần ngàn lượt người vay với lãi suất "cắt cổ"

Bước đầu cơ quan công an xác định đến thời điểm bị bắt, băng nhóm cầm đồ do Hiếu cầm đầu cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỉ đồng với suất "cắt cổ".

Ngày 27-4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990), cùng trú tại phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", với số tiền xác định ban đầu trên 15 tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm hình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động "tín dụng đen" với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, đặc biệt nổi lên là 2 đối tượng cho vay lãi nặng ở phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn) gồm Lê Văn Hiếu và Phạm Minh Tuân.

Tập trung điều tra, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hải Dương đã có đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Hiếu, Tuân. Đến ngày 3-4, các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2017, nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động. Trong đó, Hiếu giữ vai trò cầm đầu và nắm quyền điều hành băng nhóm "tín dụng đen", còn Tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ Xanh (phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn). Được một thời gian, đối tượng này đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi; đồng thời thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất.

Khi tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm quản lý cầm đồ, bước đầu cơ quan Công an xác định đến thời điểm bị bắt, Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỉ đồng.

Khách hàng vay chủ yếu là người nhà, bạn bè, người dân sinh sống trên địa bàn phường Duy Tân và các phường lân cận. Mức lãi suất vay dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức 109,5% đến 182,5%/năm), số tiền lãi mà Hiếu thu về trên 6,1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

