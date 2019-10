Bắt ổ cờ bạc đi toàn ô tô, sát phạt giữa đèo ở Bình Thuận

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 18:13 PM (GMT+7)

Công an bất ngờ ập vào một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận), bắt giữ 38 con bạc, thu giữ trên 500 triệu đồng và 12 xe ô tô.

Tin nóng Sự kiện:

Chiều ngày 13/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên đèo Đại Ninh thuộc địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình. Hiện, công an đang tạm giữ 38 đối tượng, thu giữ trên 500 triệu đồng và 12 xe ô tô để tiếp tục điều tra làm rõ.

Con bạc nằm ngủ say sưa sau khi bị bắt giữ

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã ập vào một tụ điểm đánh bạc ngay lưng đèo Đại Ninh (gần Nhà máy thủy điện Đại Ninh, thuộc địa bàn xã Phan Lâm, H.Bắc Bình, Bình Thuận).

Hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau liên bị cảnh sát ập tới dẫn đi. Công an đã tạm giữ tại chiếu bạc gần 100 triệu đồng tiền mặt và gần 400 triệu đồng trong người các con bạc.

Công an thu giữ 12 xe ô tô được cho của các đối tượng đánh bạc

Có 38 đối tượng được đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi đánh bạc. Cùng với với tạm giữ các con bạc, công an đã tạm giữ 12 chiếc xe ô tô được cho là của các đối tượng. Công an cho hay, các đối tượng tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Được biết, tụ điểm đánh bạc vừa bị triệt xóa đã bị trinh sát theo dõi nhiều ngày qua. Tuy nhiên, do địa hình khó khăn để tiếp cận nên cảnh sát chưa thể “ra tay”. Rạng sáng nay, khi đã xác định chính xác, lực lượng chức năng mới ập vào bắt giữ người cùng tang vật.