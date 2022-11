Bắt nguyên đội trưởng, đội phó công an vì dùng nhục hình

Ngày 10/11, trao đổi báo chí, đại diện Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam.

Hai người bị khởi tố gồm nguyên Đội trưởng, nguyên Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư.

Nguyên Đội trưởng, Đội phó công tác tại Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (ảnh minh họa)

Theo đó, Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, bắt 2 bị can trên về tội dùng nhục hình theo quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về lý do khởi tố, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đầu năm 2022, 1 nghi phạm là nam giới tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư. Người nhà nạn nhân sau đó làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã vào cuộc điều tra làm rõ.

"Đầu năm 2022, sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh đã đình chỉ công tác, đồng thời kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân với 2 người này", đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

