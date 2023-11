Bắt người đàn ông hiếp dâm bé gái hàng xóm

Ngày 18-11, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Hồ Văn Cường (48 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Hồ Văn Cường. Ảnh: QM

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 8-10, sau khi uống rượu Cường nhớ lại hàng xóm có N. (10 tuổi) đang ở nhà 1 mình nên đi bộ đến nhà thấy bé N. đang nằm ngủ một mình ở sàn nhà nên đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi đồi bại.

Sợ bị Cường đánh nên bé N. không dám tri hô. Sau khi thoả mãn dục vọng Cường bỏ về nhà.

Sau đó bé N. kể lại sự việc cho gia đình nghe và gia đình đi tố cáo hành vi của Cường.

