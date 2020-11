Bắt người đàn ông hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Đà Nẵng rồi bỏ trốn

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 13:45 PM (GMT+7)

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Đối tượng Sơn bị cơ quan công an bắt giữ, di lý về Đà Nẵng

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao đối tượng hiếp dâm, trốn truy nã, cho Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tháng 3/2020, người thân cháu H. (9 tuổi) phát hiện Đinh Bá Sơn (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bế cháu vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại nên tố cáo với cơ quan công an.

Tuy nhiên, Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra thì Sơn bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu khởi tố bị can đối với Đinh Bá Sơn về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ngày 24/7, Công an quận này tiếp tục phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Sơn.

Đầu tháng 11, lực lượng truy nã xác định Sơn trốn tại xã Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Ngày 5/11, trinh sát mật phục, bắt được Sơn khi Sơn vừa trở về phòng trọ.

Sơn khai nhận trong quá trình trốn truy nã đã đổi tên, xin làm rẫy thuê ở khu vực hẻo lánh để tránh bị phát hiện. Theo cơ quan công an, Sơn đã có tiền án 2 năm tù tội cố ý gây thương tích, có mối quan hệ xã hội phức tạp.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự di lý bị can bị can này về TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật.

