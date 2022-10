Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong vụ án mạng 2 người chết ở Bình Dương

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về 3 hành vi "Giết người"; "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra đêm 14-10.

Tối 17-10, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 2 người chết tại thị xã Tân Uyên.

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn trong ngày.

Lê Văn Thương bị điều tra về hành vi "Giết người"

Theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong ngày 17-10. Trước đó, có 3 đối tượng đã tới công an đầu thú.

Hiện 11 đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về 3 hành vi "Giết người"; "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra vào đêm 14-10.

Đáng chú ý, đối tượng Lê Văn Thương (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) trực tiếp cầm dao đâm chết 2 người và 1 người bị thương nặng bị điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 14-10, người dân nghe tiếng la hét trên đường Võ Thị Sáu (khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh) nên ra ngoài tìm hiểu thì chứng kiến một nhóm thanh niên dùng chai bia, ghế hỗn chiến, khiến 2 người nằm gục trên vũng máu và tử vong sau ₫ó.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Con dao tự chế Thương gây án luôn đem theo trong người.

Thương còn khai do nóng tính nên không chỉ lúc ăn nhậu mà khi đi làm nếu ai đó làm khó chịu thì sẽ đánh.

