Bắt khẩn cấp kẻ sát hại người chạy xe ôm, cướp điện thoại cùi bắp

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 09:29 AM (GMT+7)

Thảo khai nhận đã dùng khúc gỗ đánh vào đầu người chạy xe ôm rồi cướp điện thoại "cùi bắp" cùng chiếc ví có hơn 100.000 đồng.

Ngày 17-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thảo (SN 2000; ngụ xã Phú Lợi, huyện Giang Thành) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tải sản". Nạn nhân trong vụ án này là người đàn ông sống bằng nghề chạy xe ôm tên Nguyễn Văn L. (SN 1961; tạm trú phường Tô Châu, TP Hà Tiên).

Thảo đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: Văn Vũ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thảo bỏ nhà sống lang thang ở nhiều nơi nhưng không có nghề nghiệp để tự nuôi thân. Vào khoảng 1 giờ sáng 13-12, phát hiện ông L. đang nằm trên chiếc võng của quán cà phê ven đường, Thảo dùng khúc gỗ đánh vào đầu ông rồi cướp 1 điện thoại "cùi bắp" và chiếc ví rồi tẩu thoát.

Sáng hôm sau, Thảo bán điện thoại được 400.000 đồng rồi lấy tiền mua nón, quần áo và tiêu xài. Khi quay về nơi ẩn náu là lùm cây ở phường Tô Châu, Thảo tìm được trong ví của nạn nhân lấy thêm 103.000 đồng.

Trong khi đó, ông L. được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi Thảo bỏ lại chiếc ví. Ảnh: Văn Vũ

Ngay sau khi nhận được tin báo, trung tá Trương Sa My - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang - đã chỉ huy lực lượng trinh sát đến ngay hiện trường phối hợp với trinh sát hình sự Công an TP Hà Tiên và Công an phường Tô Châu lên phương án nhanh chóng truy tìm hung thủ. Đến khuya 15-12, Thảo bị bắt giữ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-khan-cap-ke-sat-hai-nguoi-chay-xe-om-cuop-dien-thoai-cui-bap-20...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-khan-cap-ke-sat-hai-nguoi-chay-xe-om-cuop-dien-thoai-cui-bap-20201217191533357.htm