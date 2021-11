Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nữ thư ký tòa án

Trước đó, vào năm 2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam Tuấn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, sau đó đối tượng bị TAND cùng cấp tuyên phạt 4 năm tù.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan Công an.

Do bị tấn công và lo sợ vì bị Tuấn dồn ép liên tục nên bà Ngọc đã quay lại gỡ các văn bản của TAND TP.Vũng Tàu vừa niêm yết trước nhà Tuấn.

Lúc này, vợ Tuấn là bà Trương Thị Nguyệt Lãng đến can ngăn, nhưng Tuấn vẫn tiếp tục chửi mắng và bắt bà Ngọc thực hiện yêu cầu của Tuấn.

Bà Ngọc sau đó đã giải thích và mời đối tượng Tuấn đến TAND TP.Vũng Tàu để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai do Tuấn là nguyên đơn, đang được tòa án thụ lý giải quyết, nhưng đối tượng Tuấn tiếp tục có thái độ không hợp tác, liên tục xúc phạm bà Ngọc.

Công an khám xét nơi ở của đối tượng Tuấn

Trong quá trình Công an TP.Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt, đối tượng này liên tục có hành vi, lời nói xúc phạm, chửi bới các cán bộ Công an và các cơ quan pháp luật , chính quyền Nhà nước.

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuấn (64 tuổi, HKTT tại phường 4, TP. Vũng Tàu) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an đọc quyết định bắt giữ

Theo Thái An - An Bình (Công an Thành phố Hồ Chí Minh)