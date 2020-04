Bắt khẩn cấp cặp đôi nghi bạo hành bé gái 3 tuổi dẫn đến tử vong

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 12:28 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của một bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sáng 1/4, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội bắt khẩn cấp hai nghi phạm là mẹ ruột và bố dượng của cháu N.N.M.M (3 tuổi, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội).

Cháu M. nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị bạo hành nên các bác sỹ đã báo tin đến cơ quan công an vào ngày 30/3.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong sáng 1/4, ông Nguyễn Công Lương, Chủ tịch UBND xã Võng La cho biết, cháu M. mất ngày 30/3, và được bà ngoại đưa về thôn Võng La an táng. Mẹ của bé là chị L.A (29 tuổi) có mối quan hệ phức tạp, thường xuyên không có mặt ở địa phương.

Chị L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé M. là con chung với người chồng thứ 2.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

