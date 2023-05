Bắt kẻ táo tợn lái ô tô đến "dọn" toàn bộ nội thất nhà người khác khi gia chủ đi vắng

Công an làm việc với đối tượng Toàn

Trước đó, từ tin báo của một hộ dân tại đường Lý Nam Đế, P.8 và đường Triệu Vương, P.4 về việc bị trộm đột nhập lấy hầu hết tài sản trong nhà như đồ điện, nội thất..., Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc điều tra, ghi nhận hiện trường bị xáo trộn, giống như việc dọn nhà. Đáng chú ý, 2 căn nhà trên đều bị kẻ gian ra tay trong lúc chủ nhà đi vắng nhiều ngày, không có người trông coi.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an các phường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ sự việc, trấn an dư luận.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, công an xác định đối tượng Nguyễn Kiều Huân (SN 1989, trú thị trấn Đinh Văn, H.Lâm Hà) là thủ phạm nên áp dụng các biện pháp điều tra, thu thập các chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng. Đến trưa 29/4, các lực lượng Công an thành phố đã bắt giữ Huân cùng nhiều tang vật mà đối tượng trộm được và đem đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Huân quanh co chối tội, tuy nhiên bằng các chứng cứ quan trọng, cơ quan công an buộc đối tượng này khai nhận về hành vi phạm tội. Đối tượng sau đó khai nhận, sau khi nảy sinh ý đồ trộm cắp, phát hiện thấy nhiều căn nhà chủ khoá cửa nhiều ngày, đối tượng chọn căn nhà có thể đột nhập, quan sát nhiều ngày thấy chủ nhà đi vắng nên đã giả làm người đến thanh lý tài sản, công khai mở khóa, khuân vác đồ đạc trong nhà, dỡ cả nội thất trong nhà chở đi bán mà không gặp phải sự nghi ngờ của hàng xóm xung quanh.

Nguyễn Kiều Huân - đối tượng có gan đi "dọn" nhà người khác

Bước đầu, cơ quan công an xác định tang vật có liên quan như đồ điện gia dụng, nội thất mà đối tượng này trộm được lên tới 200 triệu đồng. Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan, bị hại để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Cũng trong ngày 29/4, Công an TP. Đà Lạt đã điều tra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn Phường 5, bắt giữ Đoàn Văn Toàn (SN 1991, trú Phường 11 - TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng người dân quên chìa khóa trên xe và không có người trông coi, Toàn đã nhanh chóng tiếp cận rồi lấy xe bán tiêu xài. Lực lượng công an đã thu hồi được 2 chiếc xe máy, đồng thời tiếp tục khẩn trương truy tìm tài sản còn lại để trả lại cho người dân.

Qua 2 vụ việc trên, Công an TP. Đà Lạt cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản khi người dân mất cảnh giác. Do đó, bà con cần có biện pháp quản lý tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho kẻ gian phạm tội.

