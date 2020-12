Bắt giữ nghi phạm cướp ở cửa hàng Thế giới di động, đâm bảo vệ

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 07:55 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Lê Anh Chiến khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội. Đối tượng đã được di lý về Bắc Ninh ngay trong đêm

Lê Anh Chiến tại cơ quan công an

Tối 8/12, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC02 chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Võ, Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Lê Anh Chiến (SN 1993, trú tại phường Đa Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), nghi phạm đâm gục bảo vệ, cướp đi nhiều tài sản ở cửa hàng Thế giới di động.

Theo Thượng tá Bình, đối tượng Chiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. Đối tượng được di lý về Bắc Ninh ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Cửa hàng nơi xảy ra sự việc

Trước đó, đêm 7/12 rạng sáng 8/12, một nam bảo vệ của cửa hàng Thế giới di động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã bị một đối tượng nam giới dùng dao đâm trọng thương, gục trong cửa hàng.

Sau đó, đối tượng đã cướp đi hơn 10 chiếc điện thoại, tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Đến khoảng 7h30 sáng 8/12, nhân viên tại cửa hàng đến làm việc đã phát hiện vụ việc và đưa nam bảo vệ đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Anh Chiến là nghi phạm gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

